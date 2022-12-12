Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Конституции

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Дорогие земляки!

День Конституции Российской Федерации вновь обращает внимание каждого из нас, граждан России на важность соблюдения заложенных в этом документе принципов. Провозглашая государственный суверенитет, единство нашего многонационального народа, социальную справедливость, признавая и гарантируя права и свободы граждан, Конституция служит правовой основой для воплощения этих базовых ценностей в жизнь.

Незыблемость положений Основного Закона особенно важна в условиях современных геополитических угроз и вызовов. Сегодня, когда наша страна решает сложные и масштабные задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, борется с фашизмом, противостоит санкционному давлению Запада, важно объединить усилия всех уровней власти, бизнес-сообщества, общественных институтов, граждан для укрепления экономики и социальной сферы, сохранения гражданского мира и согласия, обеспечения спокойной, благополучной жизни нашего многонационального народа.

Уверен, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и требования, стремясь к консолидации нашего общества, мы обязательно добьемся определенных Главой государства национальных целей развития России, реализации выработанной при участии жителей региона стратегии долгосрочного развития Самарской области.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за ваш самоотверженный труд, глубокое понимание ответственности за историческую судьбу России, верность памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, готовность упорно трудиться ради процветания родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в работе на благо нашей малой Родины, на благо Отчизны!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров