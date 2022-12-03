Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Международного дня инвалидов

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Дорогие земляки!

Сегодня, 3 декабря, мы традиционно отмечаем Международный день инвалидов.

Вопросы поддержки людей с ограничениями по здоровью всегда были и будут приоритетными направлениями в работе нашего государства. На решение этих задач направлены национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, региональные проекты и программы.

Учитывая многоплановый характер проблем людей с особенностями здоровья, составляющих около семи процентов населения региона, для их реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства применяется комплексный программный подход. Мы исходим из того, что каждый человек должен иметь возможность реализовать свои способности независимо от состояния здоровья, и стремимся создавать для этого все условия. Поэтому не менее значимой для нас является задача интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную и спортивную жизнь региона.

Дорогие земляки! Хочу выразить искреннюю благодарность медицинским и социальным работникам, волонтерам, представителям бизнеса, общественных и некоммерческих организаций за усилия, направленные на поддержку людей с инвалидностью, заботу и внимание к их нуждам и потребностям.

Помогая каждому гражданину найти свое место в жизни, обрести уверенность в будущем, мы становимся добрее, человечнее, милосерднее, что делает наше общество более сильным, сплоченным, способным на решение самых масштабных задач.

От всей души желаю всем нашим землякам здоровья, счастья и благополучия, любви, преданности родных, близких и друзей!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров