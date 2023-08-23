Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

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Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!



80 лет назад завершилось одно из величайших сражений всей Второй мировой войны — Курская битва, ознаменовавшая собой завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

После жесточайших поражений под Москвой и Сталинградом враг хотел взять реванш и перехватить стратегическую инициативу. Но преодолеть Курский рубеж фашистам не удалось. Именно с этого рубежа началось победное наступление советских войск по всем фронтам, завершившееся взятием Берлина.

Битва на огненной дуге стала символом высочайшего героизма, самоотверженности, патриотизма нашего народа. В этом сражении, длившемся 49 дней и ночей, плавилась броня, но остался несокрушимым боевой дух нашего солдата, который выстоял и, несмотря ни на что, победил.

Мы гордимся тем, что среди героев Курской битвы было немало наших земляков. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный вклад в Победу, за стойкость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы завоевали нам свободу, научили верить в себя, в свою страну, свято выполнять воинский и гражданский долг, преданно любить Родину.

И сегодня, когда в ходе специальной военной операции вновь решается судьба нашей страны, мы с надеждой смотрим на наследников ратной славы участников Курской битвы — нынешних защитников Отечества, которые с оружием в руках защищают нашу Отчизну. И твердо верим, что враг будет разбит, Победа будет за нами.

Слава воинам-победителям!

Вечная память павшим!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров