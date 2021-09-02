Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»

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Детский сад «Самоцветы», который рассчитан на 350 мест, начали строить в Стройкерамике Волжского района марте прошлого года благодаря национальному проекту «Демография». К концу августа 2021-го все работы были завершены. Учреждение практически готово к приему малышей - сейчас идет процедура лицензирования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы России Виктор Казаков оценили возможности нового современного детского сада. В быстро растущем и развивающемся микрорайоне учреждение уже сегодня крайне необходимо. «Мы видим большие масштабы застройки. И сегодня Волжский район – один из лидеров по строительства домов, сданным квадратным метрам. Здесь, в Смышляевке, в поселке Стройкерамика появляется новое комфортное жилье. И, конечно, нужно создавать соответствующую социальную инфраструктуру», – отметил руководитель области.

Процесс строительства «Самоцветов» контролировал депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Виктор Казаков. Он отметил, что несколько лет назад ему поступало очень много обращений от жителей по поводу социальной инфраструктуры нового микрорайона в Стройкерамике. «Я отправил запрос в адрес Губернатора с просьбой провести совещание и разработать стратегию развития социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. И сегодня мы видим результаты в виде новых школ, детсадов, спортивных площадок на территории Стройкерамики», – отметил депутат.

Губернатор поблагодарил парламентария за активную работу с населением: «Виктор Алексеевич – депутат, который всегда ставит вопросы, волнующие людей. И вместе нам удается находить эффективные решения самых сложных проблем».

Заведующая детсада «Самоцветы» Елена Субеева рассказала, что на первом этаже здания размещены ясельная, младшая дошкольная и пять комбинированных групп всех возрастных категорий. В центральной части располагается пищеблок и медицинские помещения, включающие в себя две смотровые комнаты и изолятор. По мнению Главы региона, это один из самых больших медблоков из тех, которые он видел в детских садах.

На втором этаже расположены помещения для семи дошкольных групп. В детском садике есть залы для музыкальных и физкультурных занятий. Рядом расположен кабинет предметно-практического обучения, кабинеты психолога, логопеда и заведующего. На третьем этаже размещаются три помещения подготовительных групп, а также методический кабинет. Есть класс робототехники, е детки будут учиться конструировать различные механизмы.

«Здесь есть все для того, чтобы родители не волновались за своего ребенка – безопасность, комфорт, уют, замечательные воспитатели и образовательные программы самого современного и высокотехнологичного уровня, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Я уверен, что детям и родителям понравится здесь, в этом новом уютном детском садике».

В учреждении в наличии специальное оборудование для детей с ограничениями по здоровью, которые наравне со всеми смогут полноценно заниматься и познавать мир. Есть и грузопассажирский лифт для удобства передвижения по этажам на инвалидных колясках.

Елена Субеева добавила, что в детском саду будет работать 86 сотрудников. Из них – 36 воспитателей, 10 педагогов и 40 технических специалистов. Штат уже полностью укомплектован.

«Уверен, работа всего педагогического состава, всех воспитателей будет строиться с заботой о каждом ребенке, с учетом особенностей всех детей», – отметил Губернатор.

Детский сад «Самоцветы» планировали открыть в конце сентября. Но Глава региона поручил ускориться, чтобы малышей здесь начали принимать уже с середины месяца. «Поставил задачу министру образования и науки региона, Главе района, чтобы уже 15 сентября детский сад принял ребятишек. Коллеги считали, что им месяц нужен для того, чтобы запустить учреждение в полной мере, хотя здесь все уже выполнено, – отметил Губернатор. – Его открытие станет очень важным событием для всех жителей этого поселка. Детский сад ждут и его наличие учитывают при покупке жилья».

Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание на несоответствие прилегающей территории яркому фасаду учреждения. Губернатор поручил администрации Волжского района оперативно выполнить благоустройство. «Это важно для родителей, для детей, которые каждый день сюда будут приходить как в свой второй дом – с удовольствием и радостью», – уверен Глава региона.

После осмотра детского сада Дмитрий Азаров провел совещание по развитию микрорайона. Один из ключевых вопросов – транспортная доступность и организация межмуниципальных автобусных маршрутов. «У людей, мягко говоря, возникало недопонимание, почему автобусы доезжали только до границы Самары и Волжского района. И жители были вынуждены переходить пешком, в том числе через железнодорожные пути, пересаживаться и заново покупать билет. Конечно, эту глупость надо устранять. Я такое поручение дал, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Здесь нужно просто продлять муниципальные маршруты, делать их межмуниципальными для комфорта и удобства людей, которые живут в микрорайоне». Губернатор добавил, что сейчас продолжается работа по созданию единой транспортной схемы всей Самарско-Тольяттинской агломерации.

«Уверен, что в кратчайшие сроки решим все вопросы: и по транспортной доступности, и по образованию, и по физкультурно-оздоровительным комплексам, и по поликлиникам. Это все в планах, уверен, что в следующем году приступим к их реализации на территории микрорайона», – резюмировал Дмитрий Азаров.

«Самоцветы» – уже пятый детский сад, который построили в Волжском районе по национальному проекту «Демография», и далеко не последний. В этом году ведется строительство еще двух учреждений в Самаре, а также в Тольятти, Жигулевске, Чапаевске, Красноярском и Ставропольском районах. Всего за последние три года в Самарской области введено 50 детских садов, создано 13 943 места для дошколят.