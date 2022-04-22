Дмитрий Азаров наградил «Учителя года» Самарской области

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В пятницу, 22 апреля, губернатор Дмитрий Азаров озвучил итоги регионального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» и вручил награду абсолютному победителю. Им стала Сания Айтасова, учитель русского языка и литературы образовательного центра «Южный город». Теперь она будет представлять интересы Самарской области на конкурсе «Учитель года России».

Сания Айтасова выразила слова благодарности своим коллегам, за помощь, поддержку и советы, которые помогли ей победить в конкурсе. «Работая в школе и понимая, что на плечи учителя возложена ответственная миссия, необходимо помнить о том, каким должен быть педагог сейчас – когда наш язык, культура нуждаются в защите и поддержке. И я готова защищать наше достояние – русский язык и литературу, – сказала она и пообещала Губернатору приложить все усилия для победы в федеральном этапе конкурса. – Самарская область прозвучит гордо».

Ежегодно в конкурсе на различных этапах его проведения участвует более 800 учителей. Но до финала доходят лучшие из лучших. В областном этапе конкурса принял участие 21 педагог – как сельских, так и городских школ.

«Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечательных людей. Они не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, они делают гораздо больше – создают будущее нашей страны. Они являются маяками и ориентирами для всего профессионального сообщества, для молодых педагогов, и конечно, для своих учеников, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Трудно переоценить значение этого конкурса не только для учительского сообщества, но и всего региона. Мы предпринимаем колоссальные усилия для того, чтобы усовершенствовать материально-техническую базу: строим новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные комплексы, которые, в первую очередь, служат детям, вашим воспитанникам. Стараемся наполнить просветительскими, образовательными программами общественные пространства, которые мы благоустраиваем на нашей родной самарской земле. Эту работу мы обязательно продолжим, как и все меры поддержки – это и программа «Земский учитель», и региональные выплаты. Все решения, которые мы вместе с вами задумали, все, что реализуется в регионе благодаря инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту, мы все непременно сделаем».

Губернатор добавил, что самарское образование – одно из лучших в России. Свидетельство тому – второе место в России по уровню функциональной грамотности.

«Ко многим из вас, а уж тем более к нашим замечательным и уважаемым ветеранам, приходят люди разных поколений, чтобы вновь получить новые знания, посоветоваться, поделиться своими переживаниями, размышлениями для получения поддержки. Сейчас она очень нужна людям – в этот очень непростой период, когда наша страна, вновь очищая Европу от нацизма, столкнулась с несправедливыми, беспрецедентными по своей мощи санкциями, когда в отношении нашей страны де-факто развернута экономическая и информационная война. Знаю, что вы находите правильные и добрые слова, чтобы приободрить, вселить уверенность», – отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимости противостоять мощному негативному информационному потоку, который во многом направлен на то, чтобы сбить с толку юных граждан страны. «На вас большая надежда, что вы каждому школьнику сможете и объяснить, и напомнить, и дать знания о трагической и героической истории нашей страны, вселить уверенность и гордость за нашу великую Россию. Защитите их от этой лжи и нападок, которые сегодня льются на них из различных информационных каналов», – обратился к учительскому сообществу руководитель области.

По мнению Главы региона, целый ряд стран пытается повлиять на умы наших детей так, чтобы история, традиции, духовные основы, гордость и независимость, суверенитет нашей страны – все, за что отдали жизни и кровь наши деды и прадеды, были забыты.

«На Украине это, к сожалению, удалось. Сегодня страна не является суверенным государством, стало де-факто антироссийским проектом. И к сожалению, эта информационная кампания, которая проводилась и щедро оплачивалась иностранной валютой, за 30 лет дала свои всходы, которые отбрасывают страну назад к эпохе нацизма, национализма, агрессии и угроз. Вместе с вами мы не допустим такого сценария на территории Российской Федерации, – выразил уверенность Дмитрий Азаров, обращаясь к педагогам. – Это потребует от каждого из нас больших усилий. Неважно какой предмет вы преподаете. Помните, что каждый из вас – воспитатель, патриот, наставник, пример, маяк для самого юного гражданина России».

Губернатор отметил: миссия нашего поколения, которое чтит, помнит, соблюдает традиции, которое выросло на героическом подвиге нашего народа, на блистательной литературе, фильмах, постановках, заключается в том, чтобы передавать эти знания, воспитывая патриотов страны.

«Победители конкурса, уверен, станут настоящим примером для всего сообщества, достойными продолжателями дел своих наставников, своих учителей, сделают всё для того, чтобы у нашей страны было светлое будущее и мирное небо над головой», – сказал Дмитрий Азаров.

Точку зрения руководителя региона разделяет Заслуженный учитель Российской Федерации, директор гимназии №38 Тольятти Юлия Мищенко. По ее мнению, роль учителя в жизни каждого человека трудно переоценить.

«Каким бы разносторонним, замечательным не был наш ребенок, необходим тот, кто направит его таланты в нужное русло, откроет истинный мир нравственных ценностей. Наш Президент Владимир Владимирович Путин обозначил главную цель: растить достойных граждан, патриотов страны, – отметила она. – В наше непростое время, когда мир бросает вызовы молодому поколению, это особенно важно. Настоящий учитель воспитывает ребенка через воспитание себя. Каждый из нас должен воспитывать детей и учить их доброте и правде. Именно мы ответственны за их будущее».

«Именно такие учителя работают в Самарской области, – добавил Почетный работник общего образования Российской Федерации Геннадий Игошин. – Конкурс, который проводится в регионе, вдохновляет, мотивирует к творческому поиску, к открытиям. И клуб «Учитель года Самарской области», который состоит исключительно из единомышленников и профессионалов, является лидером конкурсного движения России».

«Находясь в центре, в сердце России, мы имеем прекрасные возможности для того, чтобы образование в Самарской области было лучшим в стране. Профессионализм – это главная ценность наших учителей, который выбрали прекрасную профессию, которая всегда нужна человечеству и России», – отметила председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки, Заслуженный учитель Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета и член жюри конкурса Антонина Гудкова.

Серди лауреатов конкурса – учитель математики Сызранского лицея Ольга Щибрик. Она поблагодарила организаторов конкурса, который позволяет не только продемонстрировать свои умения, но и познакомиться с опытом коллег, их методами воспитания и обучения детей.

«Мы были окружены мощной методической поддержкой и вниманием к личности самого учителя. Благодаря этому конкурсу каждый из нас поднялся на новую высоту. Благодаря вниманию Правительства страны, Губернатора Самарской области и его команды сегодня мы работаем в комфортных условиях, на современном оборудовании, получаем достойную зарплату. Спасибо вам за внимание и любовь к учительству. Уверена, что мы, молодые учителя, вместе с опытными педагогами и родительским сообществом справимся со всеми вызовами сегодняшнего дня», – отметила Ольга Щибрик.

Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская, считает, что конкурс «Учитель года» – это не только огромная ступень в профессиональном росте, но и школа лидерства.

«Все вы – лидеры, гордость самарского образования, – сказала Галина Козловская, обращаясь к лауреатам и финалистам регионального конкурса. – Я думаю, что видеть в нас только профессиональную элиту педагогического сообщества будет мало. Мы с вами еще и общественная сила, команда Президента и нашего Губернатора. И сегодня, когда мы говорим о той роли, которую играет учитель, мы должны всегда помнить о её высоком государственном значении».

Важную роль педагога в воспитании личности, формировании патриотизма отметил учитель истории и обществознания нефтегорской школы №1 Павел Долгих, одержавший победу в номинации «Духовно-нравственное просвещение». «На каждом уроке мы формируем такие важные качества, как гражданственность и патриотизм, мы говорим с нашими детьми о российских духовных традиционных ценностях, говорим честно и открыто», – сказал он.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников уверен, что учителя школ – это особые люди, от которых зависит, какими вырастут наши дети. «Вы работаете над самой главной и ответственной задачей – формируете и воспитываете юных жителей региона. Я благодарю вас, а в вашем лице – всю 20-тысячную армию педагогов губернии за ваш неустанный труд, за воспитание молодого поколения, за огромный вклад в будущее страны и региона. Хочу подчеркнуть, что именно развитие сферы образования во многом определяет, какой будет наша страна и наш регион через 5-10 лет», – отметил он.

По доброй традиции профессионального состязания Губернатор Дмитрий Азаров вручил победительнице ключи от автомобиля «Лада Гранта».

Фото: правительство СО