Дмитрий Азаров наградил работников ОДК-Кузнецов

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6 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших работников ПАО «ОДК-Кузнецов». Награждение состоялось в рамках общего собрания членов Союза работодателей Самарской области, проводимого в ОДК-Кузнецов в честь 110-летия предприятия.

Перед началом совещания почетные гости ОДК-Кузнецов, члены правительства Самарской области и руководители более 70 ведущих предприятий региона, посетили выставку двигателей на территории ОДК-Кузнецов, организованную в связи с предстоящим комплексом внутрикорпоративных мероприятий, приуроченных к 110-летию ПАО «ОДК-Кузнецов». На выставке представлен ряд авиационных, ракетных и промышленных двигателей, производство которых в разные годы осуществлялось на заводе.

«На разных этапах развития нашего региона в формировании и реализации промышленной политики Союз работодателей всегда играл ключевую роль. Сегодня мы встречаемся здесь, на легендарном предприятии ОДК-Кузнецов. Предприятие по-настоящему переживает второе рождение. Конечно, это огромная гордость за коллектив, за наш регион. ОДК-Кузнецов отмечает юбилей в этом году, и я хочу сказать добрые слова, слова благодарности тем, кто своим трудом, талантом, самоотверженностью заслуживает этих слов, нашего уважения и наград», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Наше предприятие не случайно выбрано местом собрания Союза работодателей Самарской области. В этом году ОДК-Кузнецов отмечает 110-летие со дня основания, из которых 80 лет мы работаем на самарской земле, являясь третьим по численности работников предприятием губернии. Юбилей для нас прекрасный повод еще раз отметить наших лучших сотрудников, показать преобразования на заводе друзьям и партнерам, которыми для нас являются абсолютно все приехавшие сегодня на совещание руководители организаций и ведомств, входящих в Союз работодателей Самарской области», - подчеркнул управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В ходе церемонии награждения почетные грамоты Губернатора Самарской области вручены 7 работникам ОДК-Кузнецов. Среди награжденных заместитель начальника производства ракетных двигателей Андрей Бурнаевский, более 35 лет работающий на предприятии, начавший свой трудовой путь слесарем механосборочных работ. Андрей Аркадьевич занимается организацией всех этапов производства и испытания ракетного двигателя НК-33 для ракеты-носителя «Союз-2.1в», конструкторского сопровождения работ, подготовкой производства и стендовой базы.

Также за многолетний труд в двигателестроении отмечен слесарь-сборщик коробок приводов и агрегатов газотурбинных двигателей Юрий Незнанов. Юрий Павлович аттестован на выполнение всех видов технологических операций изделия, ему поручают наиболее ответственные и сложные задания.

49 лет работает на производстве Гельезем Почтарь – шлифовщик лопаток ракетных и авиационных двигателей. Гельезем Бариевне поручаются наиболее ответственные операции, которые она выполняет с высоким качеством.

Благодарностью Губернатора отмечена старший мастер комплекса производства компрессоров газотурбинных двигателей Наталья Заикина. Наталья Валентиновна работает в отрасли свыше 45 лет, огромный производственный опыт помогает ей во внедрении новых технологических процессов на современном оборудовании, она активно занимается обучением молодых рабочих.

Сегодняшнее награждение стало стартом мероприятий, приуроченных к 110-летию ОДК-Кузнецов. 5 октября начал работу двигателестроительный форум, организованный совместно с Самарским университетом. 7 октября состоится церемония открытия обновленной Доски Почета ОДК-Кузнецов с награждением работников предприятия отраслевыми и региональными наградами. 8 октября в ОДК-Кузнецов для членов семей работников проводится семейный день «Сохраняя традиции» с экскурсией по производственным подразделениям предприятия. В октябре на площади Славы стартует интерактивная программа, посвященная 110-летию ОДК-Кузнецов: на медиаэкранах монумента «Гордость, честь и слава Самарской области», круглосуточно будут транслироваться видеоролики о предприятии. Основное торжество, посвященное 110-летию ОДК-Кузнецов и 110-летию отечественного авиадвигателестроению, состоится 17 ноября на предприятии, где будут вручены государственные награды. В год 110-летия ПАО «ОДК-Кузнецов» почетными званиями и иными знаками отличия разного достоинства за трудовые достижения и заслуги перед страной в общей сложности будут отмечены свыше 250 сотрудников предприятия, многие из которых удостоены государственных наград.

Фото: ОДК-Кузнецов