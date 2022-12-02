Дмитрий Азаров на всероссийском форуме «СО.ЗНАНИЕ» представил успешный опыт Самарской области в сфере развития талантов

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В пятницу, 2 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров в режиме ВКС принял участие во всероссийском форуме «СО.ЗНАНИЕ», посвященном теме устойчивого развития России в различных отраслях.

Среди участников форума заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководители ведущих бизнес-структур, представители научного и экспертного сообщества. Глава Самарской области по приглашению организаторов форума представил успешный опыт региона в развитии кадрового потенциала и поддержке талантов.

Одна их ключевых тем форума «СО.ЗНАНИЕ» – кадровая политика России в условиях нынешних вызовов мировой экономики и глобального научно-технического развития. На профильном пленарном заседании «Человеческий капитал страны – основа устойчивости» обсуждались стратегия кадрового обеспечения основополагающих сфер жизнедеятельности страны, повышение качества государственного управления, развитие человеческого потенциала и реализации компетенций. В дискуссии участвовали помощник президента РФ Максим Орешкин, генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Как отметила в начале пленарного заседания Светлана Чупшева, сегодня в работе властей всех уровней должен главенствовать принцип человекоцентричности – об этом говорил Президент страны Владимир Путин.

«Очень важно за цифрами видеть человека. Это то, что АСИ делает на федеральном и региональном уровне, когда учим видеть людей за документами, на любую ситуацию и проблему смотреть через призму человека. Важно, чтобы каждый человек понимал, что для него делается, какая ответственность с его стороны необходима, чтобы регион процветал. В части государственного управления в регионах появляются управленческие команды, которые используют новые инструменты и технологии, когда мы проектируем жизненные путь людей, разные жизненные ситуации, в которых оказывается каждая семья, каждый человек. Здесь также важно объединять ресурсы государства, некоммерческого сектора, бизнеса».

В качестве такого примера, где в государственном управлении на первое место ставятся интересы жителей, генеральный директор АСИ назвала Самарскую область под руководством Губернатора Дмитрия Азарова.

«Это тот губернатор, руководитель субъекта, который отвечает сегодняшнему времени, сегодняшнему запросу, который думает, в первую очередь, про человека, во главу угла ставит жителя региона, выстраивая уже необходимую инфраструктуру, делая на это ставку, в том числе, в кадровой стратегии», - сказала Светлана Чупшева.

Об опыте Самарской области в сфере развития кадрового потенциала и поддержки талантов рассказал Губернатор Дмитрий Азаров. Начиная свое выступление на форуме, он подчеркнул, что в России благодаря Главе государства Владимиру Путину на протяжении уже многих лет создаются условия для развития человеческого капитала.

«Такая работа ведется системно и последовательно. Главный тренд в ней, конечно же, задает Президент страны, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Мощнейший импульс этой работе придали национальные проекты, инициированные Президентом. Цели национальных проектов полностью совпадают с целями устойчивого развития России», - сказал Губернатор Самарской области.

В прошлом году Самарской области было доверено представлять Россию на площадке ООН. Дмитрий Азаров выступил с докладом «Регионы России и цели устойчивого развития ООН».

«И я говорил коллегам о том, что в России создан действенный инструмент достижения целей устойчивого развития. У нас эта работа ведется системно и на государственном уровне обличена целым рядом документов, которые действуют эффективно. Развитие инфраструктуры, в том числе социальной, создают условия для развития человеческого капитала, самореализации человека, развития его талантов, - сказал Губернатор Самарской области, - Это и новые детские сады с современным оборудованием, целыми лабораториями, современные школы, «Точки роста», кванториумы, научно - образовательные центры. И, конечно же, президентская платформа «России страна – возможностей». Все условия на общегосударственном уровне создаются. Сегодня задачи регионов провести настройку общегосударственных задач в конкретном субъекте с учетом его особенностей».

Дмитрий Азаров рассказал о той комплексной работе, которая на протяжении последних лет ведется в регионе по поддержке талантов и развитию кадрового потенциала. Глава региона отметил, что еще в начале 2018 года в Самарской области началась активная работа по созданию экосистемы развития талантов. Первым шагом стало формирование платформы «Кадросфера», которая сегодня объединяет образовательные программы, комплекс мероприятий и различные проекты, направленные на поддержку и подготовку специалистов высокого уровня.

«Мы начинали проект «Кадросфера» совместно с участниками всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Это поиск талантов, тестирование, создание индивидуальной траектории развития. Сегодня мы продолжаем эту работу на системной основе, но уже на новом качественном уровне», - сообщил Дмитрий Азаров.

В Самарской области утверждена концепция развития талантов, год назад начал работать Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». Проект объединил представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города, стал единой территорией развития для талантливых управленцев региона.

«Сегодня в орбиту этого центра вовлечены десятки тысяч человек», - отметил Дмитрий Азаров.

Поддержка талантливых людей, предоставление каждому жителю возможностей для самореализации, достижения успеха, полноправного участия в жизни региона – один из главных механизмов развития Самарской области. Главой региона Дмитрием Азаровым перед властями всех уровней поставлена задача в своей работе ставить во главу угла принцип человекоцентричности, интересы земляков. С таким подходом согласился Максим Орешкин.

«Устойчивое развитие России – это забота о наших людях, создание возможностей для их развития», - подчеркнул помощник президента РФ.