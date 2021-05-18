Дмитрий Азаров: любых целей по развитию региона необходимо достигать сообща - вместе с жителями 

107

Дмитрий Азаров в ходе ежегодного Послания губернатора подчеркнул важность диалога власти и общества. Глава региона подчеркнул, что сейчас в губернии сформирована комплексная система поддержки гражданских инициатив.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что любых целей по развитию региона необходимо достигать сообща - вместе с жителями, прислушиваясь к их идеям:

"Здесь необходима активная позиция гражданского общества. Их активное соработничество. У нас заложена хорошая основа такого взаимодействия. В области сформирована целая система поддержки гражданских инициатив. Каждый, у кого есть интересные, значимые проекты, может сегодня рассчитывать на поддержку государства, на поддержку региона".

Дмитрий Азаров подчеркнул, за последние три года граждане стали больше участвовать в жизни родного края. Так, в Самарской области наблюдается рост числа НКО, которые принимают участие в конкурсах Фонда президентских грантов. Только в 2020-м для участия в них было подано 542 заявки от жителей 63-го региона. 157 из них стали победителями - это почти вдвое больше, чем годом ранее. Общая сумма выигранных грантов превысила 250 млн. рублей. Этот показатель в 5 раз выше, чем был 5 лет назад.

Дмитрий Азаров сообщил, что жители в регионе стали активнее участвовать в программе "СОдействие". По сравнению с 2017 годом, количество заявок увеличилось в 35 раз. И в 15 раз выросли объемы бюджетного финансирования по этим заявкам. Однако, по мнению главы региона, этого недостаточно. Поэтому губернатор обратился к Председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову:

" Поручаю дополнительно найти средства на удовлетворение заявок, отобрать самые-самые. Но не менее 50 миллионов дополнительно в этом году выделить на поддержку инициатив людей".

Губернатор подчеркнул, что сейчас у активных, творческих, неравнодушных людей есть все возможности реализовать свой потенциал. И изменить к лучшему жизнь - свою, села, района, города.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области популярна волонтерская деятельность. На сегодняшний момент в ней принимают участие свыше 130 тысяч человек. В их числе - энтузиасты, которые придумали "Том Сойер Фест" (стал всероссийским движением), и "Волонтеры Победы", заботящиеся о ветеранах, исторической памяти, проводящие шествие "Бессмертного полка" и другие мероприятия.

В тяжелый период пандемии самарские добровольцы также не остались равнодушными. Дмитрий Азаров поблагодарил волонтеров за работу:

" Более 10 тысяч жителей нашей области стали участникам всероссийской акции "Мы вместе", во время пандемии оказывая помощь людям, находящимся в зоне риска, медработникам, ветеранам, не считаясь со своим временем и затратами, а иногда и риском для собственного здоровья. Низкий вам поклон".

Губернатор подчеркнул, что добровольческое движение в Самарской области всегда найдет в лице государства надежного и добросовестного партнера.