Дмитрий Азаров из Снежного принял участие в телемосте с участниками «iВолги»

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В пятницу, 22 июля в рамках десятого Юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», вчера стартовавшего на Мастрюковской поляне, состоялся телемост с городом Снежное ДНР.

В нем принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который находится в командировке в Донецкой народной республике. Из Снежного вместе с руководителем Самарского региона к телемосту подключились Глава Администрации города Александр Скворцов и представители молодежи Донбасса. На Фестивальной поляне собрались участники «iВолги» - талантливые ребята из регионов России.

«Очень рад, что сегодня состоится первый телемост молодых, энергичных, талантливых ребят, которые съехались в Самарскую область из многих регионов Российской Федерации», - отметил Губернатор, приветствуя участников «iВолги» из Снежного.

Общаясь с активными, инициативными представителями молодежи, Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодня время сильных людей, время раскрыть свои лидерские качества. И нужно использовать все возможности этого времени на благо своей Родины.

«Время ставит новые задачи, новые вызовы, и это время, которое в полной мере надо использовать для реализации добрых и важных дел - на благо нашей великой Родины – России, на благо всех защитников Донецкой народной республики, на благо нашего общего будущего. В этом у меня нет никаких сомнений. - сказал Губернатор. - Сегодня здесь приходится непросто. Но люди верят в то, что враг будет разбит, победа будет за нами, что мирная жизнь вернется на земли Донбасса, в то, что сегодня усилия не напрасны. Ребятам, которые сейчас в зале, есть с кого брать пример – с настоящих героев-защитников, с тех, кто несмотря на все сложности своим упорным трудом делает все для того, чтобы воспитывать детей, создавая будущее, для того, чтобы обеспечить всем необходимым доблестных защитников нашего Отечества».

Организатором телемоста выступил Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга». Глава Самарской области выразил уверенность в том, что такой формат общения станет традиционным между жителями Самарской области, Приволжского Федерального округа и ребятами из Донецкой и Луганской народных республик.

«Нам есть что обсудить, есть что вместе сделать. Есть уникальный опыт здесь, на земле Донбасса, есть опыт в каждом регионе нашей страны, в Приволжском Федеральном округе, который сегодня может быть востребован. Это и управленческие проекты, и проекты по обустройству родной земли, образовательные проекты, проекты в сфере медицины, здравоохранения и помощи людям», - сообщил Губернатор.

Приветствуя участников «iВолги», Глава Администрации Снежного Александр Скворцов сообщил, что с момента подписания соглашения о взаимодействии, которое Самарская область первой среди регионов России заключила с территорией Донбасса – городом Снежное, здесь изменилось многое, и жители чувствуют помощь и поддержку самарцев.

«Тысячи наших солдат воюют сейчас на фронтах вместе плечом к плечу с русскими братьями. Делегация Самарской области впервые прибыла к нам в апреле, но уже такое ощущение, что мы знаем друг друга десяток лет. И ваша помощь чувствуется. В глазах снежнянцов появилась уверенность в будущем, в том, что забота нашей Родины и города-побратима Самары и Самарской области является залогом того, что молодёжь, которая проживает здесь, останется здесь, вернется в наш город. Видна огромная работа и помощь Самарской области. Огромное вам спасибо, братья», - поблагодарил глава Снежного.

Сегодня более 100 добровольцев из Самарской области помогают восстанавливать мирную жизнь в Снежном. Дорожники, коммунальщики, строители работают на социальных объектах и объектах инфраструктуры, врачи оказывают медицинскую помощь, волонтеры помогают тем, кто нуждается в поддержке.

«Очень рад, что сегодня мы четко следуем намеченному плану по восстановлению города. Конечно, это в первую очередь образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, больницы, подготовка города к отопительному сезону, к зиме, - отметил Дмитрий Азаров. - Я очень горд тем, что в Самарской области много людей, которые откликнулись, для которых нет чужой беды, которые прикладывают все усилия, чтобы помочь: кто-то отправляет товары первой необходимости, кто-то перечисляет деньги, кто-то по зову сердца работает здесь».

Одной из главных тем для обсуждения стал поиск путей взаимодействия и сотрудничества между молодежными структурами Самарской области и Снежного Донецкой Народной Республики.

Так, молодежным структурам Снежного был предложен проект «Пишем будущее» от АНО «Россия - страна возможностей». Как рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков, проект ориентирован на школьников и студентов, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, благодаря которому они могут поделиться своим видением роли молодежи в социально-экономическом, культурном и инновационном развитии.

«Мы ждем, что вы опишете будущее своих республик: в сфере образования, профессиональной деятельности, предпринимательских инициатив. Ваши работы – эссе, сочинения - проанализируют ведущие эксперты. Победители получат наставников и возможность реализовать собственные проекты. И конечно мы ждем авторов лучших работ в образовательных поездках по российским предприятиям, университетам. Самарская, Воронежская, Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский край и многие другие регионы примут авторов лучших работ», - призвал ребят к участию в проекте Антон Сериков.

Кроме того, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» предложил в Снежное пригласить экспертный десант педагогов, которые проведут мастер-классы, уроки, поделятся опытом.

Дмитрий Азаров предложение поддержал, а также сообщил, что педагоги из ДНР уже приезжали на Самарскую землю для обмена опытом, а сейчас в оздоровительных лагерях губернии отдыхают более 100 ребят. Есть представители Донбасса и среди участников форума «iВолга».

В ходе встречи у участников «iВолги» и ребят из Снежного была возможность познакомиться, задать вопросы, которые касались спорта, молодежных общественных организаций и не только.

Молодежь Самарской области выразила желание проводить подобные телемосты на регулярной основе, и идею горячо поддержали ребята из Снежного.

«Когда мы объединяем свои усилия - в любом деле, мы совершенно точно найдем самые эффективные пути достижения наилучших результатов. Вместе мы можем больше. Для этого мы собираемся на «iВолге», для этого работает «Таволга», чтобы объединять желающих раскрыть, реализовать свои таланты на благо родной земли, великой Родины. Для этого мы будем организовывать телемосты. Но ничто не может заменить личного общения. Поэтому ждем вас на Самарской земле. Уверен, что и ребята будут сюда приезжать: спортсмены будут приезжать, уже работают добровольцы, помогая нашим героическим братьям Снежного восстанавливать в нем мирную жизнь. И я уверен, что эти контакты будут только расширяться на благо людям, которые живут на Самарской, Волжской земле и здесь, на Донбассе», - подвел итоги встречи Губернатор.

Фото: Юлия Рубцова