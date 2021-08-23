Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Среди них: швейные изделия, постельные принадлежности, шахматы, нарды, столы и стулья из дерева, кованые изделия. 
В УФСИН СО работает выставочный павильон по продаже товаров, производимых в исправительных учреждениях
В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю
Жертвой хищника ранее стал рабочий лесозаготовки. Мужчина погиб.
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, нападавшего на людей
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве

23 августа 2021 12:45
323
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве

В понедельник, 23 августа, в Самаре в честь годовщины победы советских войск в Курской битве состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Вместе с земляками в мероприятии в память о героическом подвиге советских солдат принял участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней участвовало с обеих сторон более 4 миллионов человек, были задействованы почти 70 тысяч орудий, свыше 13 тысяч танков и самоходных орудий, 12 тысяч боевых самолётов. После победы в сражении стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. В Курской битве героически сражались и жители Самарской области. 

В Самаре в церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с представители общественных, молодежных и волонтерских организаций приняли участие Глава региона Дмитрий Азаров и выдающийся российский спортсмен, трехкратный Олимпийских чемпион по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации, член Совета Федерации РФ Александр Карелин. 

«Дни воинской славы очень важны для сохранения памяти о великом подвиге наших предков. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должны помнить и чтить историю, знать, какой ценой далась победа в этой страшной войне», - считает председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина.
Напомним, что на днях в Борском районе был открыт уникальный и единственный в регионе сельский музей-диорама «Огненная дуга», который посвящен участнику Курской битвы, Герою Советского Союза Григорию Ивановичу Игошеву и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что его экспозиция станет основой для воспитания патриотов.

Теги: В центре внимания Вечный огонь Дмитрий Азаров Курская битва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021, 09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
Ночью в Борском районе возникло несколько верховых пожаров, которые удалось быстро ликвидировать. Происшествия
300
Пожарно-спасательные подразделения приняли все необходимые меры, и пожар  оперативно был локализован на площади 750 кв. м.
21 августа 2021, 19:34
Дмитрий Азаров о ситуации в селе Гвардейцы: «Сейчас самое главное – понять, какая помощь людям нужна»
Пожарно-спасательные подразделения приняли все необходимые меры, и пожар  оперативно был локализован на площади 750 кв. м. Общество
1381
Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, руководство и активисты Нефтегорского района обсудили перспективы создания в Утевке комплекса, посвященного жизни и творчеству Григория Журавлева.
20 августа 2021, 21:11
Дмитрий Азаров: «Защита коллекции – это главное, о чем мы должны позаботиться»
Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, руководство и активисты Нефтегорского района обсудили перспективы создания в Утевке комплекса, посвященного жизни... Культура
1409
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
166
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
181
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
304
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
652
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
296
Весь список