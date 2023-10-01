Дмитрий Азаров: "Эта победа точно войдет в историю клуба"

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Красивую победу "Крыльев" прокомментировал глава Самарской области Дмитрий Азаров, который вместе с многочисленными болельщиками (более 23 тыс. зрителей) поддерживал волжскую команду на трибунах "Солидарность Самара Арены".



"Эта победа точно войдет в историю клуба, - уверен губернатор. - И счет красивый - 4:0, и победа над "Спартаком", самым популярным клубом в стране. "Спартаку" сегодня не помогла ни грубая игра, ни тактика мелкого фола. Тактика, которую на этот матч выбрали "Крылья Советов", не позволила сопернику вообще никакой игры показать. Большую часть времени на поле была одна команда - "Крылья Советов", которая радовала своих болельщиков и всех поклонников футбола, кроме болельщиков "Спартака". Поздравляю всех с этой прекрасной и без сомнения исторической победой".



После 10 туров "Крылья Советов" остаются в числе лидеров турнирной таблицы, занимая 2 место. Глава региона отметил роль болельщиков в успехах команды.



"Это лучший старт в истории клуба. Мы никогда за десять туров большего количества очков не набирали. И сделали мы это вместе, - сказал Дмитрий Азаров. - В первую очередь хочу отметить вклад преданных болельщиков, которые с командой всегда - и в печали, и в радости. Сегодня они по праву чувствуют себя победителями и, уверен, счастливыми людьми".



Дмитрий Азаров также напомнил то, что в последние годы несколько игроков КС уехали из Самары, приняв решение продолжить карьеру в "Спартаке".



"Я им всем говорил - и Соболеву, и Зиньковскому, и Пруцеву, и Чернову: зачем переходить в "Спартак"? Чтобы проигрывать "Крыльям"? Останьтесь в "Крыльях", чтобы обыгрывать "Спартак". Пусть сегодня они еще раз вспомнят эти слова".

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба ПФК "КС"