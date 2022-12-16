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Дмитрий Азаров: для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия

16 декабря 2022 18:48
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Глава региона отметил, что ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха. Также будут организованы городские елки, для детей.

Для детей военнослужащих будут предусмотрены новогодние мероприятия. 

Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что ребят пригласят на ледовое шоу Ильи Авербуха. Билеты на один из вечеров знаменитого фигуриста полностью выкуплены для семей военных.

Также будут организованы городские елки, для детей защитников Отечества предусмотрены дополнительные подарки, планируются специальные новогодние представления в театре оперы и балета, «СамАрте».

Недавно завершилась работа по формированию списков таких семей, и со следующей недели им начнут высылать пригласительные билеты на различные праздничные мероприятия.

«Мы детям обязаны подарить новогодний праздник. И мы это сделаем. Пусть они загадают главное желание — чтобы родной человек вернулся, и вернулся с Победой», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   ru.freepik.com

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