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Дмитрий Азаров: «Десантники сегодня встали на защиту наших идеалов и всего, что нам дорого и свято»

2 августа 2022 14:36
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На площади Памяти в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу жителей региона, погибших в необъявленных войнах.

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. По традиции на площади Памяти в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу жителей региона, погибших в необъявленных войнах. Вместе с ветеранами ВДВ их семьями, военнослужащими, представителями ветеранских и молодежных организаций память павших героев почтил Губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что в День ВДВ уже по сложившейся самарской традиции на площади Памяти собираются сотни людей, чтобы почтить память павших за Родину героев, которые остались верными до конца священному долгу и любви к своему Отечеству. 

«Десантники, защитники внесли огромный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. Но и в последующие годы верные своему долгу, долгу интернациональному, они всегда приходили на помощь тем народам, которые в этой помощи нуждались. Интернационализм и нацизм - это два взаимоисключающих понятия, - подчеркнул Дмитрий Азаров на торжественной церемонии, - И когда время пришло, десантники, как и защитники Отечества других видов войск, встали на защиту наших идеалов, всего, что нам дорого и свято. Сохранив верность клятве, данной поколениям победителей, сегодня наши парни вновь освобождают мир от нацизма. В голове не могло нам представиться, что нацизм прорастет у самых границ нашей Родины. Но, к сожалению, это произошло. И, конечно, сегодня вспомним парней, которые отдали свои жизни, выполняя священный долг и в эти дни».

Глава региона отметил, что сейчас защитники Родины вновь отстаивают русский мир, многонациональную и великую Россию, освобождают территории и людей от нацизма, проводя специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

«Не время в фонтанах купаться. Время вновь послужить Родине! Сейчас формируется «Самарский батальон». Наши самарские парни героически сражаются сегодня там, восстанавливая мирную жизнь на Донбассе, - отметил Глава региона, - И я был рад посмотреть им в глаза и дать им обещание, что мы здесь вместе сделаем все, чтобы ускорить эту победу, позаботиться об их семьях, которые, конечно, переживают за своих отцов и мужей, сыновей и внуков, которым нужна поддержка здесь. Но еще больше поддержка нужна там – нашим парням. Я надеюсь, сегодня мы не раз вспомним об этом и задумаемся, что каждый из нас может сделать, чтобы вместе, как и десятилетия назад, мы могли сказать, что враг разбит и победа за нами».

Дмитрий Азаров пожелал землякам мирного неба: «Я поздравляю всех вас с праздником! Хочу пожелать вам мирного неба над нашей самарской землей, над нашей великой Россией. Но для этого нам придется приложить максимум усилий. С праздником! Слава ВДВ!»

Председатель правления самарского союза десантников и подразделений специального назначения Валерий Гордеев отметил, что ВДВ всегда были стрежнем советской и российской армии, примером мужества, отваги и героизма: «Сегодня мы не можем не вспомнить парней, которые участвуют в специальной военной операции. Дай бог им вернуться живыми и здоровыми к своим семьям». 

В рамках торжественного мероприятия на площади Славы самарцы активно принимали участие в акции по поддержке российских военнослужащих, участвующим в СВО, отправляя им открытки со словами поддержки. 

 

Фото:    Ирина Бойкина

 

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