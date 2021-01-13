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Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии

13 января 2021 14:17
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Первым масштабным событием года стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию».

Первым масштабным событием года 170- летнего юбилея Самарской Губернии стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию» в самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В. Алабина.

Сегодня, 13 января, здесь собрались историки и краеведы, для школьников прошли экскурсии. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех «кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру» и совсем юных граждан страны - жителей региона - наше новое поколение. 

«Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о родном крае, тем больше вы в него будете влюбляться. Невозможно же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу самарскую землю»,- обратился Дмитрий Азаров к ребятам, присутствующим на выставке.

Глава региона поблагодарил  всех организаторов выставки - министерство культуры, архивную службу, - за уникальный подбор документов и выразил надежду, что уникальные фонды привлекут внимание многих.

«В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного года. Много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий еще впереди - подчеркнул губернатор,- «Не буду сейчас все секреты открывать. Но уверен, это понравится и жителям региона, и нашим гостям. Уверен и в том, что эти архивные документы будут открывать и новые страницы для каждого из нас. Сегодня и я, наверняка, найду для себя что-то новое, несмотря на то, что стараюсь узнавать как можно больше на протяжении всей своей жизни об истории родной Самарской земли». Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил за вклад в сохранение наследия историков и археологов. 

«Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли свой вклад в развитие и процветание нашей губернии, достижение космических высот. Не случайно Самарская область и ее столица город Самара - в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. - обратился к землякам Глава региона,- Мы всегда готовы быть настоящей опорой для граждан нашей великой страны, для всего нашего государства. С праздником, дорогие мои земляки, с юбилеем! Новых открытий, влюбленностей в родную землю!- отметил губернатор и пожелал школьникам - Очень надеюсь, что вы, молодые люди, так же как и я, навсегда свяжете свою жизнь с нашей родной самарской землей!».
 

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Комментарии

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13 января 2021  14:17 
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
Первым масштабным событием года стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию». Социум
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При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест.
12 января 2021  18:11 
Дмитрий Азаров проведал маленьких пациентов областной детской инфекционной больницы
При поддержке губернатора обновление главной детской «инфекционки» продолжится – уже в этом году начнется строительство нового корпуса на 100 мест. Здравоохранение
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5 малых городов Самарской области смогут принять участие в конкурсе проектов по благоустройству
12 января 2021  13:00 
5 малых городов Самарской области смогут принять участие в конкурсе проектов по благоустройству
Итоги конкурса будут подведены 1 сентября. Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
12 января 2021  15:03
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест.
В Тольятти создан первый центр по переводу дизельной техники на природный газ
В технопарке «Жигулевская долина» сегодня действует более 250 резидентов, которые создали для жителей Тольятти почти 2 тысячи рабочих мест. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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