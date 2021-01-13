Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии

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Первым масштабным событием года 170- летнего юбилея Самарской Губернии стало открытие выставки «Высочайше повелено: образовать губернию» в самарском областном историко-краеведческом музее им.П.В. Алабина.

Сегодня, 13 января, здесь собрались историки и краеведы, для школьников прошли экскурсии. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил всех «кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру» и совсем юных граждан страны - жителей региона - наше новое поколение.

«Надеюсь, что чем больше вы будете узнавать о родной земле, о родном крае, тем больше вы в него будете влюбляться. Невозможно же любить то, чего не знаешь. И чем больше узнаешь, тем больше ценишь. Вот точно это про нашу самарскую землю»,- обратился Дмитрий Азаров к ребятам, присутствующим на выставке.

Глава региона поблагодарил всех организаторов выставки - министерство культуры, архивную службу, - за уникальный подбор документов и выразил надежду, что уникальные фонды привлекут внимание многих.

«В день рождения губернии мы открываем огромный цикл юбилейного года. Много важных, социально-значимых, интересных и познавательных событий еще впереди - подчеркнул губернатор,- «Не буду сейчас все секреты открывать. Но уверен, это понравится и жителям региона, и нашим гостям. Уверен и в том, что эти архивные документы будут открывать и новые страницы для каждого из нас. Сегодня и я, наверняка, найду для себя что-то новое, несмотря на то, что стараюсь узнавать как можно больше на протяжении всей своей жизни об истории родной Самарской земли». Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил за вклад в сохранение наследия историков и археологов.

«Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли свой вклад в развитие и процветание нашей губернии, достижение космических высот. Не случайно Самарская область и ее столица город Самара - в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. - обратился к землякам Глава региона,- Мы всегда готовы быть настоящей опорой для граждан нашей великой страны, для всего нашего государства. С праздником, дорогие мои земляки, с юбилеем! Новых открытий, влюбленностей в родную землю!- отметил губернатор и пожелал школьникам - Очень надеюсь, что вы, молодые люди, так же как и я, навсегда свяжете свою жизнь с нашей родной самарской землей!».

