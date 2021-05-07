Я нашел ошибку
Главные новости:
Также скорректирован режим работы метро.
9 мая будет будет пущен дополнительный транспорт  для вывоза самарцев после фейерверка
Где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское дело».
Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл «золото» чемпионата WorldSkills UK 
Церемония принятия Присяги состоялась у мемориала памяти работникам правоохранительных органов, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 1999 года.
Сотрудники УФСИН СО приняли Присягу на верность Родине
В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 
В Перми состоялся окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников
В целях улучшения транспортного обслуживания поселка и повышения ритмичности работы общественного транспорта.
Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов
Деревья максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. 
Перед ДК «Заря» в Самаре высадили шесть голубых елей
По многочисленным обращениям, поступившим в Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».
Приём заявок на онлайн-шествие Бессмертного полка продлён до 9 мая
Дмитрий Азаров предложил разработать программу поддержки сельхозпредприятий, привлекающих молодежь по целевому обучению.
Дмитрий Азаров и Валерий Ятманкин обсудили вопросы  развития ключевых отраслей экономики Исаклинского района
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов

7 мая 2021 17:05
103
В целях улучшения транспортного обслуживания поселка и повышения ритмичности работы общественного транспорта.

С 12 мая в целях улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчаниновка, повышения ритмичности работы общественного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах, сокращения интервалов движения, на основании рассмотрения заявления перевозчика вносится ряд изменений в организацию транспортного сообщения поселка.

В частности, сократится протяженность маршрута № 75: автобусы проследуют от пос. Аэропорт – 2 до конечной остановки на пересечении ул. Красных Коммунаров   и ул. XXII Партсъезда. Обновленная схема движения по направлению к ул. Красных Коммунаров следующая: Аэропортовское шоссе – ул. Транзитная – ул. Александра Невского – ул. Магистральная – Зубчаниновское шоссе.

Это улучшит транспортную доступность городской поликлиники № 4 для жителей пос. Аэропорт – 2.

На маршруте будут работать четыре автобуса. Интервал движения сократится.

При этом в направлении пос. Аэропорт - 2 автобусы будут следовать без изменения привычной схемы.

Более подробно здесь.

Теги: Зубчаниновка транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Рейсы электробуса в Самаре закончились
01 мая 2021, 13:03
Рейсы электробуса в Самаре закончились
Это связано с окончанием договора на эксплуатацию транспорта. Транспорт
879
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение
01 мая 2021, 10:14
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.  Транспорт
794
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут. 
30 апреля 2021, 19:36
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий ко дню Победы в Самаре ограничат движение транспорта
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.  Общество
953
В центре внимания
С момента своего образования государственное радиовещание стало неотъемлемой частью жизни нашего региона.
7 мая 2021  15:04
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем радио 
Общество
134
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
7 мая 2021  13:17
Еще 17 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
196
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в Бессмертном полку онлайн»
7 мая 2021  11:22
Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн»
Общество
218
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
6 мая 2021  13:00
Ко Дню Победы более 15 тысяч ветеранов Самарской области получат дополнительные выплаты
Общество
570
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
6 мая 2021  10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Транспорт
562
Весь список