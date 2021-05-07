Для жителей Зубчаниновки вносится ряд корректив в работу автобусных маршрутов

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С 12 мая в целях улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчаниновка, повышения ритмичности работы общественного транспорта на муниципальных автобусных маршрутах, сокращения интервалов движения, на основании рассмотрения заявления перевозчика вносится ряд изменений в организацию транспортного сообщения поселка.

В частности, сократится протяженность маршрута № 75: автобусы проследуют от пос. Аэропорт – 2 до конечной остановки на пересечении ул. Красных Коммунаров и ул. XXII Партсъезда. Обновленная схема движения по направлению к ул. Красных Коммунаров следующая: Аэропортовское шоссе – ул. Транзитная – ул. Александра Невского – ул. Магистральная – Зубчаниновское шоссе.

Это улучшит транспортную доступность городской поликлиники № 4 для жителей пос. Аэропорт – 2.

На маршруте будут работать четыре автобуса. Интервал движения сократится.

При этом в направлении пос. Аэропорт - 2 автобусы будут следовать без изменения привычной схемы.

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