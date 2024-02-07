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Для жителей Самарской области в Системе-112 организован прием СМС-сообщений

7 февраля 2024 16:38
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В ближайшее время планируется внедрение мобильного приложения «Система-112».

Специально для людей с ограниченными возможностями по слуху и речи в Системе-112 на территории Самарской области организован прием СМС-сообщений.

В случае получения сообщения операторы перенаправят его в экстренные оперативные службы и при необходимости перезвонят или напишут ответное сообщение для уточнения информации.

Система-112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов Системы-112 расположен в Тольятти.

Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высоко оценил техническое оснащение и оперативность в принятии вызовов диспетчерами Системы-112.

«Система-112 действует в Самарской области с 2017 года и доступна для всех жителей и гостей региона. В 2023 году было отработано почти 2 млн звонков. Ежедневно операторы принимают около 5-6 тыс. вызовов. Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остаётся без ответа. Важно, что Система-112 доступна и для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

В ближайшее время планируется внедрение мобильного приложения «Система-112». Оно позволит получать фотоматериалы с места происшествия и в режиме реального времени определять местоположение заявителя или чрезвычайного происшествия.
Также в приложении будет реализован прием обращений, связанных с проблемами ЖКХ, их направление напрямую в ЕДДС городского округа или муниципального образования. Приложение будет адаптировано под людей с ограниченными возможностями по слуху и речи.

Связаться с Системой-112 можно следующим образом:

- бесплатно позвонить по телефону (с городского или мобильного телефона);

- бесплатно отправить СМС-сообщение;

- передать данные через оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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