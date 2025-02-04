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Для жителей Самарской области открыты онлайн-курсы по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

4 февраля 2025 14:00
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Для жителей Самарской области открыты онлайн-курсы по медиа от проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл возможность получить доступ к базе полезных онлайн-курсов. Начинающие авторы смогут разобраться в мире блогинга, научиться создавать социально значимый контент, в том числе в видеоформате. А популярные блогеры и известные общественные деятели расскажут в программах о том, как стать новым голосом в мире медиа. Курсы доступны на сайте проекта для всех жителей Самарской области без ограничений по возрасту.

Проект «ТопБЛОГ» уже не первый год помогает заинтересованным в своем развитии авторам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За это время к проекту присоединилось более 220 тысяч жителей из всех регионов России, в качестве экспертов выступило более 400 экспертов, среди которых блогеры-миллионники, звезды шоу-бизнеса и профессионалы сферы медиакоммуникаций, SMM и digital–продюсирования. Они сопровождают участников на проектном пути и оказывают менторскую поддержку, в том числе в онлайн-формате.

«Технологии и искусственный интеллект стремительно меняют нашу повседневную жизнь. Это время огромных возможностей для развития блогосферы: начинающие авторы могут уверенно делать первые шаги в мире медиа и становиться лидерами мнений в интернете. Они способны формировать общественное мнение и влиять на культурное и социальное развитие. Проект «ТопБЛОГ» на протяжении пяти лет помогает россиянам в освоении блогинга, обучая созданию социально значимого контента и объединяя активное сообщество единомышленников. Онлайн-курсы, которые сейчас запускает президентская платформа, помогут всем желающим улучшить свои медианавыки», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который лег в основу открытых онлайн-курсов, уже доказал свою популярность и востребованность. Только в прошлом году блогерские навыки прокачали более 31,5 тысячи человек из всех регионов России, в их числе 514 жителей Самарской области.

Весной 2025 года планируется запуск пятого сезона «ТопБЛОГ» – участники смогут получить еще больше возможностей для развития в медиа. Полезные онлайн-курсы помогут авторам подготовиться к новым творческим вызовам и уверенно чувствовать себя в мире блогинга. Курсы бесплатно доступны на сайте проекта «ТопБЛОГ» https://topblog.rsv.ruжелающие могут выбрать к изучению несколько из них, либо пройти теоретический блок полностью.

«Есть проекты, которые вдохновляют и дают уверенность в своих амбициях и начинаниях. Есть проекты, которые помогают заявить о себе на всю страну. Есть проекты, где мы находим новых друзей и партнеров, которых объединяют общие цели. А есть «ТопБЛОГ» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который объединил в себе все вышеперечисленное мною! Присоединяйтесь и развивайтесь вместе с нами», – обратился к жителям региона амбассадор проекта «ТопБЛОГ» из Самарской области Фарид Айнутдинов.

Курс «Основы блогинга» поможет начинающим авторам заложить прочный фундамент для создания и ведения успешного блога, даст понять, с чего начать и как выстроить стратегию развития в медиа. Программа включает теоретические материалы, практические задания и советы от экспертов с реальным опытом. Тем, кто хочет научиться снимать и монтировать яркие и профессиональные видео для социальных сетей и выделяться среди остальных, поможет курс «Создание видео с нуля». Шаг за шагом эксперты разберут каждый этап создания видео, научат писать интересные и структурированные сценарии, раскроют секреты подготовки к съемке: от выбора оборудования и локации до работы с освещением и звуком.

Из первых уст услышать советы, медийных личностей и общественных деятелей можно в вебинарах популярных блогеров и первом сезоне подкаст-шоу «Рекомендация». На реальных кейсах и практических заданиях от популярных инфлюенсеров можно разобраться в разных аспектах создания контента, придумать концепцию для своего блога, научиться взаимодействовать с подписчиками и находить вдохновение для новых идей. Гости подкаст-шоу, которых зрители видели в рекомендациях своих социальных сетей, откроют секреты работы на отечественных медиаплощадках и поделятся своими «рецептами успеха».

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