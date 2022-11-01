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Для второклассников самарской школы № 81 провели урок пожарной безопасности
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Для второклассников самарской школы № 81 провели урок пожарной безопасности

1 ноября 2022 17:05
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Урок прошел в игровой форме.

В преддверии осенних каникул с учениками 2 класса средней общеобразовательной школы № 81 г. Самары прошел урок пожарной безопасности.

Главный специалист отдела организации оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области Татьяна Сергеева провела урок таким образом, чтобы дети не просто выслушали правила пожарной безопасности, а были заинтересованы сами найти правильные ответы на вопросы. И лучше всего сделать это было в игровой форме.

Так, в процессе игры, второклассники научились вызывать службу спасения по номеру вызова пожарных «101» и единому номеру «112». Для этого ребятам нужно было сымитировать вызов в пожарную охрану и проговорить сообщение об условном происшествии диспетчеру.

Кроме этого, Татьяна рассказала школьникам о структуре МЧС России, и какие функции оно выполняет. Второклашки с интересом слушали об информационных системах, используемых в ЦУКС МЧС России, которые помогают спрогнозировать развитие паводка весной, а также вовремя обнаружить очаг возгорания, чтобы в максимально короткие сроки его ликвидировать.

Ученики 2 «А» активно участвовали в обсуждении темы урока и задавали много вопросов, стремились поделиться своими историями.

Все ребята показали не только хорошее знание правил осторожного обращения с огнем, но и проявили интерес к профессии пожарного и спасателя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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