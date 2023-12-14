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Для учеников 5-8 классов образовательного центра «Южный город» провели урок безопасности

14 декабря 2023 16:57
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Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях.

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели профилактическое мероприятие с учениками 5-8 классов в образовательном центре «Южный город».

Вопросы детской безопасности занимают особое внимание в деятельности сотрудников МЧС и Наццентра. Молодежь не всегда может правильно оценить риски и спрогнозировать последствия своих поступков. Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова предостерегла ребят от прогулок и игр на тонком льду открытых водоемов.

- Лед в период становления может быть опасен. Выходя на ледовую поверхность, ребята должны осознавать к каким трагическим последствиям этот поступок может привести. Наша задача предостеречь детей от необдуманных поступков, чтобы предотвратить беду.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Самара Максим Вишняков рассказал учащимся об основных причинах возникновения пожаров в отопительный период, напомнил правила эксплуатации электротехнического оборудования и действия при пожаре в квартире. В преддверии новогодних праздников не лишним было повторить и требования использования пиротехнических изделий. Приводя примеры из собственной жизни, специалист объяснил, что фейерверки и петарды при неправильном и безответственном использовании могут стать причиной несчастного случая.

Руководитель самарского отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Иван Андрианов обратил внимание школьников на вопросы безопасного поведения в городской среде и в интернет-пространстве. Специалист перечислил основные опасные ситуации, которые могут произойти в городе, и дал рекомендации школьникам по их предотвращению. Еще одной проблемой, заслуживающей пристального внимания, стало пребывание детей и подростков во «всемирной паутине». Представитель Наццентра обозначил основные интернет-угрозы и рассказал, как их обнаружить, а также перечислил основные правила безопасного поведения в сети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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