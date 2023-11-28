Для участников конкурса «Это у нас семейное» запущена Карта семей России

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На сайте самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» запущена Карта семей России. Уникальный сервис позволит каждой участвующей в конкурсе семье стать частью большого сообщества. С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 540 тысяч человек, а это свыше 95 тысяч семейных команд. Теперь семьи могут не только принимать участие в конкурсе, но и, благодаря новому сервису, находить среди таких же активных семей единомышленников и друзей по всей стране.

Карта семей России позволяет семейным командам находить друзей, знакомых и единомышленников среди других семей, живущих рядом: в одном доме, на улице, в населенном пункте. Кроме того, если семья едет в путешествие по России, она может использовать Карту для того, чтобы встретиться с командами из других регионов.

Для добавления своей семьи на Карту участникам необходимо придумать название своей семейной команды, указать месторасположение, внести контактные данные, добавить фото и кратко рассказать о своих увлечениях, интересах, хобби. После прохождения модерации семье становится доступен функционал: можно увидеть себя на общей Карте, искать другие семьи и добавлять их в друзья. Все как в обычной социальной сети: семейная команда отправляет запрос в друзья, и, при его одобрении, семьям взаимно раскрываются указанные контакты, вся информация и возможность общения. В интерфейсе семьи могут увидеть общую Карту семей России. При поиске по адресу участникам доступно название и описание семей рядом.

«Недавно с коллегами мы задумались, что было бы здорово, семейным командам, участвующим в конкурсе, дать возможность знакомиться друг с другом, поддерживать связь, обмениваться опытом и впечатлениями от конкурса. И вот теперь на сайте самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» появилась уникальная Карта семей России. С ее помощью семейные команды, участвующие в проекте, могут очень легко находить знакомых, друзей и единомышленников в своем доме, районе, поселке или городе, и даже по всей стране. Получилась настоящая социальная сеть для семей с возможностью знакомства и общения, аналогов которой в России еще нет. Теперь конкурс не только объединит членов семьи между собой, но и позволит им стать частью большого сообщества самых активных семей России», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Параллельно с регистрацией проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны конкурсные испытания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели». Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела. В течение нескольких месяцев участникам будут открываться еще больше заданий для выполнения.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог и АНО «Диалог Регионы»). В числе партнеров – ПАО Сбербанк, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «РусГидро», киностудия «Союзмультфильм», АНО ДПО «Академия ПСБ», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», а также информационный партнер – социальная сеть «Одноклассники».

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» эту идею поддержал Президент России, Председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.