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Для тольяттинских школьников прошел городской этап соревнований «Школа безопасности»

30 сентября 2023 15:15
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Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, 80 спортсменов.

27 сентября на базе загородного лагеря «Гранит» прошел городской этап соревнований «Школа безопасности» среди учащихся школ Тольятти.

Соревнования проводились в целях формирования у школьников осознанного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, обучения практическим навыкам поведения в экстремальных чрезвычайных ситуациях, выявления сильнейших команд и участников для формирования сборной команды города для участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности»;

Участие в организации этого спортивного мероприятия является традиционным для сотрудников 31 пожарно-спасательного отряда. Ежегодно тольяттинские огнеборцы обеспечивают подготовку и прохождение участниками соревнований этапа «Пожарно-тактическая эстафета», в ходе выполнения которого спортсменам необходимо было выполнить несколько упражнений. Ребята надевали на скорость боевую одежду и снаряжение пожарного, преодолевали дистанцию 30 м, прокладывали рукавную линию длиной 40 м с ручным пожарным стволом и подсоединением к 3-х ходовому разветвлению, переносили огнетушитель в заданную зону, тушили условный очаг пожара при помощи ручного пожарного ствола от пожарного автомобиля.

Кроме «Пожарно-тактической эстафеты» юноши и девушки состязались в таких этапах, как: «Преодоление полосы препятствий», «Турнир знатоков правил дорожного движения», «Выполнение поисково-спасательных работ с элементами химической полосы препятствий и на акватории», «Выполнение комбинированного силового упражнения».

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, 80 спортсменов.

Призовые места среди тольяттинских команд распределились следующим образом:

1 место завоевала команда учащихся из школы № 86, второе место у команды из школы № 23, и третье место досталось команде школы № 62, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

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