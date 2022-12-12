Для студентов СГЭУ провели экскурсию в этнокультурный комплекс Парк дружбы народов

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Представитель общественного совета при ГУ МВД Самарской области Елена Ефремова совместно с доцентом кафедры международного права и политологии СГЭУ Анной Сидоровой и студентами ВУЗа провели мероприятие-экскурсию в этнокультурный комплекс Парк дружбы народов, посвященное дню Конституции РФ.



Ребята с большим интересом знакомились с подворьями-экспозициями народов населяющих Приволжский федеральный округ, задавали вопросы и эмоционально осознали силу слов из преамбулы конституции РФ " Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов..."



Организаторы и участники мероприятия выражают особую благодарность идейному вдохновителю уникального парка - представителю общественного совета при ГУ МВД Самарской области, председателю общественной организации «Союз народов Самарской области», почётному гражданину города Самары, члену Общественной палаты Самарской области Ростиславу Хугаеву за предоставленную возможность, а также сотрудникам этнокультурного комплекса "Парк дружбы народов" и проректору по безопасности и управлению хозяйственным комплексом СГЭУ Алексею Максимову за организацию экскурсии.

Фото: ГУ МВД СО