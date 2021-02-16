Для студентов СО организуют встречу в рамках проекта «Засечные черты России: мониторинг, изучение, популяризация» 

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17 февраля, в 11.00, Молодежное правительство Самарской области в рамках проекта Ассоциации молодежных правительств России «Засечные черты России: мониторинг, изучение, популяризация» проводит для студентов образовательных организаций Самарской области встречу.

Её проведет Светлана Мальцева, историк, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Самарского энергетического колледжа. На ней участникам расскажут о засечных чертах, которые находятся в нашем регионе, о их значимости в период становления Руси. Студентам проведут экскурсию, на которой покажут интересные артефакты, связанные с тем периодом нашей страны, когда засечные черты стали появляться.

Засечная черта – система оборонительных сооружений из деревянных засек, применявшаяся с XIII века на Руси и получившая особое развитие в XVI–XVII веках на южных и восточных границах Русского царства для защиты от крымско-ногайских набегов, а также в качестве опоры при наступлении на противника. В Самарской области сейчас есть Ново-Закамская укреплённая линия в районе села Красный Яр Самарской области. Она построена в 1730-х годах для защиты поселений и границ России.

Место проведения: ул. Самарская, 205А, библиотека Самарского энергетического колледжа. Организатором данной встречи является Молодежное правительство Самарской области.

Фото: 2gis.ru