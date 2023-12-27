Я нашел ошибку
Главные новости:
Для самарских ребят зажглась главная окружная новогодняя елка
Для самарских ребят зажглась главная окружная новогодняя елка
В России ужесточат требования к ипотеке
В России ужесточат требования к ипотеке
В декабре самарцы расстаются с долгами на 14% охотнее.
В декабре самарцы расстаются с долгами на 14% охотнее.
В торговой точке на ул. Магистральной в Самаре изъято 50 единиц хвойных деревьев
В торговой точке на ул. Магистральной в Самаре изъято 50 единиц хвойных деревьев
Федеральная программа «Профессионалитет» способствует трудоустройству выпускников колледжей и техникумов с ограниченными возможностями здоровья
Федеральная программа «Профессионалитет» способствует трудоустройству выпускников колледжей и техникумов с ограниченными возможностями здоровья
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ивана Николаевича Соловьева
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Ивана Николаевича Соловьева
Правительство РФ на два года продлило запрет на вывоз некоторых товаров
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
Самарцы планируют отмечать Новый год в кругу семьи
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.71
-0.26
EUR 101.12
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцы могут побывать на новогодних экскурсиях в Заварке
Новогодние праздники состоятся в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Для самарских ребят зажглась главная окружная новогодняя елка

27 декабря 2023 15:41
89
Для самарских ребят зажглась главная окружная новогодняя елка

26 декабря 2023 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья, в том числе ребята из Самарской области.

На главную окружную Елку были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции.
Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.

«Новогодняя Елка полномочного представителя – знаковое событие для многих ребят Приволжского федерального округа. Новый год – это самое настоящее волшебство, время чудес и хорошего настроения. Хотелось бы пожелать всем участникам Елки верить в себя и свои силы, постигать новое и развивать собственные таланты, а также ярких и интересных событий, веселых приключений, верных друзей и мудрых наставников рядом», – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала новогодняя сказка «Добро возвращается!» – об удивительных приключениях увлечённых фотографов в заповедном лесу, где хранит подарки Дед Мороз. Зрители смогли насладиться лихо закрученным сюжетом и яркими образами героев русских сказок. В представлении приняли участие артисты филармонии и юные воспитанники детской студии при Ансамбле народной песни и танца «Любава».

Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, выставки «Россия – моя история» на Нижегородской Ярмарке, планетария, парка «Швейцария» и музея «Усадьба Рукавишниковых».
В завершение праздника состоялся традиционный хоровод вокруг Кремлевской елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, а затем все дети получили сладкие новогодние подарки.

В Самарской области сладкие подарки и приглашения на новогодние мероприятия дети и члены семей участников СВО, а также ребята из подшефного г.Снежное (ДНР) начали получать еще в первой половине декабря. Так, уже прошла новогодняя Ёлка в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича с обязательным просмотром самого новогоднего представления – спектакля «Щелкунчик», в Самарском цирке отгремело цирковое шоу братьев Запашных для более чем двух тысяч ребят, были организованы адресные поздравления на территории муниципальных образований области.
«Давайте каждый постарается создать людям праздничную атмосферу. Конечно, сейчас на это нацелены все органы власти и общественные организации, но уважение и благодарность не могут быть лишними. Поможем и поддержим. Это наш человеческий долг перед семьями героев», – обратился Глава региона Дмитрий Азаров ко всем жителям Самарской области с просьбой окружить вниманием тех, кто вынужден встречать этот праздник без своих любимых.

28 декабря состоится главная Губернаторская Ёлка в СКК «Дворец имени Владимира Высоцкого». На ледовой арене уникального спортивного объекта Самарской области для детей участников СВО, членов их семей, а также для самих военнослужащих, которые сегодня проходят реабилитацию в Самарской области, выступят артисты ледового шоу. Перед началом праздничного представления для приглашенных зрителей будет организована возможность записать видеообращение-поздравление или заполнить тематическую почтовую открытку участникам специальной военной операции. Ведь «за ленточкой» праздника, а главное слов от нас «Мы верим в вас, и ждем с Победой!» ждут не меньше, чем дети подарка от Деда Мороза.

Фото: Пресс-служба ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
27 декабря 2023  09:29
Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
281
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
26 декабря 2023  19:59
В новогоднюю ночь в Самаре будет продлена работа общественного транспорта
530
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
26 декабря 2023  17:55
В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники
647
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
26 декабря 2023  15:29
Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Самаре
587
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
26 декабря 2023  14:39
Дмитрий Азаров провел заседание штаба по созданию в Самаре международного межвузовского кампуса
840
Весь список