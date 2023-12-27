Для самарских ребят зажглась главная окружная новогодняя елка

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26 декабря 2023 года в Нижнем Новгороде состоялась традиционная Новогодняя Елка полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие посетили около тысячи детей, приехавших на праздник из 13 регионов Приволжья, в том числе ребята из Самарской области.



На главную окружную Елку были приглашены воспитанники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов, дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции.

Традиция проводить в округе Новогоднюю Елку полномочного представителя Президента России в ПФО соблюдается на протяжении нескольких лет.



«Новогодняя Елка полномочного представителя – знаковое событие для многих ребят Приволжского федерального округа. Новый год – это самое настоящее волшебство, время чудес и хорошего настроения. Хотелось бы пожелать всем участникам Елки верить в себя и свои силы, постигать новое и развивать собственные таланты, а также ярких и интересных событий, веселых приключений, верных друзей и мудрых наставников рядом», – сказал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев.



Окружной праздник прошел в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. Юных гостей ожидала новогодняя сказка «Добро возвращается!» – об удивительных приключениях увлечённых фотографов в заповедном лесу, где хранит подарки Дед Мороз. Зрители смогли насладиться лихо закрученным сюжетом и яркими образами героев русских сказок. В представлении приняли участие артисты филармонии и юные воспитанники детской студии при Ансамбле народной песни и танца «Любава».



Кроме новогоднего спектакля организаторы окружного мероприятия подготовили для ребят обширную культурную программу – обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля, выставки «Россия – моя история» на Нижегородской Ярмарке, планетария, парка «Швейцария» и музея «Усадьба Рукавишниковых».

В завершение праздника состоялся традиционный хоровод вокруг Кремлевской елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, а затем все дети получили сладкие новогодние подарки.



В Самарской области сладкие подарки и приглашения на новогодние мероприятия дети и члены семей участников СВО, а также ребята из подшефного г.Снежное (ДНР) начали получать еще в первой половине декабря. Так, уже прошла новогодняя Ёлка в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича с обязательным просмотром самого новогоднего представления – спектакля «Щелкунчик», в Самарском цирке отгремело цирковое шоу братьев Запашных для более чем двух тысяч ребят, были организованы адресные поздравления на территории муниципальных образований области.

«Давайте каждый постарается создать людям праздничную атмосферу. Конечно, сейчас на это нацелены все органы власти и общественные организации, но уважение и благодарность не могут быть лишними. Поможем и поддержим. Это наш человеческий долг перед семьями героев», – обратился Глава региона Дмитрий Азаров ко всем жителям Самарской области с просьбой окружить вниманием тех, кто вынужден встречать этот праздник без своих любимых.



28 декабря состоится главная Губернаторская Ёлка в СКК «Дворец имени Владимира Высоцкого». На ледовой арене уникального спортивного объекта Самарской области для детей участников СВО, членов их семей, а также для самих военнослужащих, которые сегодня проходят реабилитацию в Самарской области, выступят артисты ледового шоу. Перед началом праздничного представления для приглашенных зрителей будет организована возможность записать видеообращение-поздравление или заполнить тематическую почтовую открытку участникам специальной военной операции. Ведь «за ленточкой» праздника, а главное слов от нас «Мы верим в вас, и ждем с Победой!» ждут не меньше, чем дети подарка от Деда Мороза.



Фото: Пресс-служба ПФО