Для самарских кинематографистов: открыт прием заявок на участие в Премии «Герои большой страны»

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Для создателей фильмов и сериалов открылся прием заявок на участие в Премии-фестивале «Герои большой страны». Организатор проекта — Фонд развития культуры и кинематографии «СТРАНА» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и федерального проекта «Мотивирующие цифровые уроки», который нескольких лет изучает влияние фильмов на школьников и студентов.

К участию приглашают как большие студии, опытных кинематографистов, так и начинающих авторов киноконтента. Для тех, кто только начинает свой путь в сфере создания фильмов и сериалов, премия-фестиваль станет стартовой площадкой в развитии своих работ. В конкурсе Премии могут участвовать российские фильмы и сериалы, завершенные производством в 2021-2023 годах, о героях прошлого, настоящего и будущего нашей страны, продвигающие традиционные российские ценности и нравственные критерии, сохраняющие национальную культуру и историю.

Задача премии — выявить и отметить художественные и документальные фильмы и сериалы, отвечающие на вопрос: «Кто сегодня герой для подрастающего поколения?».

Формат премии-фестиваля объединит создателей киноконтента и зрителей, руководителей власти и бизнеса, педагогов и экспертов в сфере психологии кино. А главное — познакомит юного зрителя с кинокартинами о настоящих героях. В рамках фестиваля пройдут показы фильмов в кинотеатрах и спецпоказы с обсуждением в российских школах, сузах и вузах.

В фестивальной программе планируется ряд онлайн и офлайн мероприятий: молодежная лаборатория; тематический кинохакатон; встречи школьников и студентов с успешными деятелями кино, науки, бизнеса, образования и спорта; молодежный круглый стол по вопросам психологии, драматургии и качества киноконтента для юных зрителей; индустриальная и пленарная сессии по вопросам влияния кино на зрителей и создания контента, формирующего образ современного героя.

Гран-при «Большую золотую звезду», изготовленную легендарным Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, получит лучший проект Премии.

Главные (тематические) номинации:

Герои среди нас

Герои защитники

Герои науки и технологий

Герои просвещения и наставничества

Профессиональные номинации:

Лучший сценарий

Лучшая режиссура

Лучшая актерская работа

Лучшая операторская работа

Лучший игровой фильм

Лучший игровой сериал

Лучший документальный проект

Специальная номинация:

Человек труда

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Премии https://heroesfestival.ru/ до 15 октября 2023 года.

Церемония награждения состоится 8 декабря 2023 года в Екатеринбурге. В ней примут участие медиаперсоны, педагоги, руководители бизнеса и государства, представители отечественной киноиндустрии и онлайн-платформ.

Фото: ru.freepik.com