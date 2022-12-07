Многие порой не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, к кому обратиться за помощью, поддержкой.
Ведь бывают такие ситуации, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими.
Именно для таких случаев существует телефон доверия.
Безвыходных ситуаций не бывает!
Если Вам плохо, если Вам нужна поддержка – звоните, Вам обязательно помогут!
Для получения экстренной психологической помощи Вы можете обратиться в службу Телефона доверия (анонимно, бесплатно, круглосуточно):
8-800 -2000-122 Для детей
8-800-100-21-15 Для взрослых