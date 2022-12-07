156

Многие порой не знают, как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации, к кому обратиться за помощью, поддержкой.



Ведь бывают такие ситуации, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими.



Именно для таких случаев существует телефон доверия.



Безвыходных ситуаций не бывает!



Если Вам плохо, если Вам нужна поддержка – звоните, Вам обязательно помогут!



Для получения экстренной психологической помощи Вы можете обратиться в службу Телефона доверия (анонимно, бесплатно, круглосуточно):

8-800 -2000-122 Для детей

8-800-100-21-15 Для взрослых