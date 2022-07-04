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Для добровольцев региона провели серию интенсивов в рамках «Школы комьюнити-менеджмента»
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Для добровольцев региона провели серию интенсивов в рамках «Школы комьюнити-менеджмента»

4 июля 2022 17:47
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Благодаря проекту студенты прошли обучение в формате интенсивов и научились создавать динамичные и сплочённые сообщества в некоммерческой сфере, попробовали свои силы на практике. 

Завершилась серия интенсивов для добровольцев ссузов и вузов Самарской области в рамках проекта «Школа комьюнити-менеджмента».

Благодаря проекту студенты прошли обучение в формате интенсивов и научились создавать динамичные и сплочённые сообщества в некоммерческой сфере, попробовали свои силы на практике. 

Обучающие интенсивы по созданию и продвижению волонтёрских сообществ успешно прошли в 11 образовательных учреждениях Самарской области и 10 некоммерческих организациях, среди которых Колледж связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарский социально-педагогический колледж, Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной. Помимо этого, интенсивы прошли в учреждениях Тольятти и Новокуйбышевска. Мероприятия проекта посетили более 200 активистов, желающих развивать волонтёрское движение. 

Своими впечатлениями поделилась участница проекта, студентка СМК им. Н. Ляпиной Анастасия Корчагина: «Школа комьюнити-менеджмента» – уникальный проект для развития полезных навыков у волонтёров и координаторов, ребята не только узнают о том, как привлекать людей на мероприятия, но и находят для этого все нужные ресурсы. Для меня самым интересным из данного проекта была тема «Стратегия привлечения добровольцев», считаю, что без знания этой базы не будет развиваться волонтёрский центр». 

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется Самарским Домом молодежи в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

 

Фото:    pxhere

 

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