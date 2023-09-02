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Для детей сотрудников самарской полиции организовали экскурсию в музей

2 сентября 2023 18:06
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Мероприятие приурочено к 100-летию патрульно-постовой службы полиции в системе МВД России.

По инициативе Общественного совета при Управлении МВД Самары для детей сотрудников самарской полиции организовали экскурсию в музей.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Силантьев организовал для сотрудников полка патрульно-постовой службы полиции и их семей экскурсию в музей Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Мероприятие приурочено к 100-летию патрульно-постовой службы полиции в системе МВД России.

Обо всех этапах развития отечественной авиации гостям рассказал заведующий музеем Виктор Куницын. Дети и взрослые внимательно рассматривали фотографии летчиков, вместе с экскурсоводом изучили хронологию развития вертолета, а также увидели предметы, побывавшие на околоземной орбите. Особый интерес у ребят вызывали модели: планеров, самолетов, вертолетов.

Взрослые и дети активно задавали вопросы Виктору Петровичу, интересовались экипировкой летчиков, этапами развития планеризма, по какому принципу крылатым машинам присваивают имена. Завершилось мероприятие обсуждением увиденного и услышанного в ходе экскурсии. Вместе со своими родителями дети поблагодарили Виктора Куницына за увлекательное мероприятие.

«Мы пригласили ребят в музей, чтобы они узнали подробнее о событиях, которые вписаны в историю России золотыми буквами, о судьбах героев, которые служат примером подрастающему поколению», - отметил Юрий Силантьев.

 

С уважением, отдел информации и обществ

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