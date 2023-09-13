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Для 51% самарцев труд означает стабильность

13 сентября 2023 12:19
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Для 51% самарцев труд означает стабильность

Самарцы считают, что для русских труд — это стабильность, обязанность и карьера. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев свое личное отношение к труду описывает через такие понятия как стабильность (51%), развитие (42%) и порядок (23%).
Для русских в целом, по мнению самарцев, труд — это стабильность (48%), обязанность (37%) и карьера (24%). Для американцев — богатство (64%), карьера (55%) и успех (42%). Для китайцев — традиция (40%), обязанность (35%) и долг (30%). Для французов — карьера (28%), свобода (23%) и общение (21%). Для немцев — порядок (61%), стабильность (43%) и карьера (22%).

Очевидно, что характеризуя отношение других наций к труду,  горожане часто оказывались во власти стереотипов: американской мечты о богатстве, культуры трудоголизма в Китае, «либерте» из девиза Великой французской революции, немецкого «орднунга».

Характеристику труда как общения жители города чаще приписывают нациям, которым свойственна коммуникабельность, — испанцам (27%), итальянцам и бразильцам (по 25%). О многовековой традиции трудиться респонденты говорили в отношении не только китайцев (40%), но и японцев (35%). Уважение как одна из ключевых характеристик труда упоминалась чаще всего также в отношении японцев (26%), на втором месте — турки (20%).

Труд как обязанность — так горожане чаще всего характеризуют отношение узбеков (40%). Ассоциируют труд со справедливостью чаще всего в рассуждениях о русских (19%). Труд и достоинство считают практически синонимами для японцев и англичан (по 16%). Труд в радость, по мнению 23% опрошенных, прежде всего для бразильцев. Фраза «счастье — в труде» характеризует испанцев (22%). «Гармония» — это также про них, а еще про итальянцев и французов (по 16%).

Время проведения: 22 июля — 12 сентября 2023 года

Теги: Опрос

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