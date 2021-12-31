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Для 4 из 10 россиян 2021 год оказался хуже, чем 2020

31 декабря 2021 10:58
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Для 4 из 10 россиян 2021 год оказался хуже, чем 2020

Число тех, для кого уходящий год оказался хуже, чем 2020-й — первый год пандемии коронавируса с его продолжительным общенациональным локдауном, составляет 39%. Это на треть больше, чем в июле, когда россияне сравнивали второй квартал 2021-го с аналогичным периодом 2020-го.

Несмотря на быструю адаптацию российской экономики к условиям пандемии COVID-19, для 39% россиян 2021 год оказался хуже, чем 2020-й, а для каждого четвертого (25%) — точно таким же. «Цены очень выросли»; «Тяжело переболел ковидом», — делятся респонденты. О том, что в уходящем году дела шли лучше, чем в предыдущем, сообщили 23%. По их мнению, радует уже то, что в 2021-м не было столь жестких ограничительных мер, как весной 2020-го.

О том, что год выдался тяжелым, мужчины говорили чаще женщин (41% против 37% соответственно). Чаще всего же подобными мыслями делились россияне старше 45 лет (44%). Тех же, кто не увидел особой разницы между 2020-м и 2021-м, больше всего среди респондентов до 34 лет (28%). А вот среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. больше как тех, для кого 2021 год оказался хуже предыдущего, так и тех, у кого дела, напротив, пошли в гору (26%).

В июле, сравнивая второй квартал 2020-го и аналогичный период 2021-го, лишь 20% россиян говорили, что жить стало лучше, по итогам этого года таковых стало чуть больше (23%), однако число негативных отзывов об уходящем годе увеличилось значительнее: 30% по итогам второго квартала 2021 года и 39% по итогам двенадцати месяцев 2021-го.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 384
Время проведения: 16—29 декабря 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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