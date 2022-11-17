Дистанционные сотрудники в Самаре подрабатывают чаще

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
В Самарской области ожидают сильный снег, метель
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
Жителям Самарской многоэтажки привезли деревянный туалет из-за засоров
В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»
В Самарской области участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»
В Самаре и Тольятти пройдут гастроли Московского государственного академического камерного хора
В Самаре и Тольятти пройдут гастроли Московского государственного академического камерного хора
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"
Жителям Самарской области расскажут об операции "Уран"
В большинстве городов новостройки дороже готового жилья
В большинстве городов новостройки дороже готового жилья
Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры
Народная артистка России Лариса Долина проведет мастер-класс в Самарском институте культуры
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.35
0.04
EUR 62.67
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дистанционные сотрудники в Самаре подрабатывают чаще

17 ноября 2022 10:41
159
Дистанционные сотрудники в Самаре подрабатывают чаще

Удаленные сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще чем те, кто трудится на территории работодателя, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие работающих граждан из Самары.

В том, что у них есть подработка, сегодня признаются 26% самарцев. Удаленные сотрудники подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (32% против 21% соответственно). Кроме того, чем выше доход респондентов, тем больше среди них, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. подрабатывают 13%, то среди горожан, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., — 27%.

У 64% из тех, кто имеет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого (20%) — от 10 до 20 часов в неделю. Более 20 часов в неделю тратят на подработку 16% опрошенных, причем такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников (22% против 14% среди тех, кто работает на территории работодателя).

Чаще всего подработка приносит горожанам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 20% респондентов — от 30% до 50%. Более половины дохода приносит подработка 13% россиян. При этом небольшой доход от подработки более характерен для тех, кто работает на территории работодателя (30% против 22% среди удаленных сотрудников).

Время проведения: 26 октября — 11 ноября 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждая пятая компания в Самаре отказалась от новогодних корпоративов
16 ноября 2022, 09:18
Каждая пятая компания в Самаре отказалась от новогодних корпоративов
25% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. Общество
302
Более половины профессионалов готовы к смене места работы
14 ноября 2022, 13:42
Более половины профессионалов готовы к смене места работы
23% участников исследования признались, что помимо основной работы они еще подрабатывают. Общество
465
женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины
12 ноября 2022, 11:11
Женщины в Самаре после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины
В Самаре мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин. Общество
741
В центре внимания
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
17 ноября 2022  13:25
Органы ЗАГС Самарской области проведут мероприятия в рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям»
59
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
17 ноября 2022  12:30
Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
165
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
446
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
362
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
398
Весь список