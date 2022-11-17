Дистанционные сотрудники в Самаре подрабатывают чаще

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Удаленные сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще чем те, кто трудится на территории работодателя, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob , в котором приняли участие работающих граждан из Самары.

В том, что у них есть подработка, сегодня признаются 26% самарцев. Удаленные сотрудники подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (32% против 21% соответственно). Кроме того, чем выше доход респондентов, тем больше среди них, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. подрабатывают 13%, то среди горожан, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., — 27%.



У 64% из тех, кто имеет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого (20%) — от 10 до 20 часов в неделю. Более 20 часов в неделю тратят на подработку 16% опрошенных, причем такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников (22% против 14% среди тех, кто работает на территории работодателя).



Чаще всего подработка приносит горожанам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 20% респондентов — от 30% до 50%. Более половины дохода приносит подработка 13% россиян. При этом небольшой доход от подработки более характерен для тех, кто работает на территории работодателя (30% против 22% среди удаленных сотрудников).



Время проведения: 26 октября — 11 ноября 2022 года