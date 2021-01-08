Динозавры и трансформеры: Гном Гномыч показал видео с дня рождения

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Сын экс-фигуриста и тренера Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, показал, как отметил свой день рождения, передает РИА Новости.

На видео юный фигурист позирует в компании героев из фильма "Трансформеры", мультсериала "Черепашки-ниндзя", а также с актерами в костюмах динозавров.

"Спасибо всем за поздравления! Я мечтал увидеть моих любимых героев, и они все пришли ко мне! Динозавры сразили наповал! Спасибо всем моим друзьям из академии "Ангелы Плющенко" за море подарков! Я счастлив", - подписал публикацию в Instagram-аккаунте Плющенко-младший.

Накануне Александру Плющенко исполнилось восемь лет.

Фото : Instagram Гном Гномыча/РИА Новости