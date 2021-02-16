Диетолог рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого

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Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого, пишет РИА Новости со ссылкой на NDTV.

По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать. Недостаток жидкости в организме и голод вызывают повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам, объяснила она.

Также, по ее словам, в рационе худеющего должно быть много клетчатки и белка. Эти питательные вещества обеспечат сытость. И ни в коем случае не стоит потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители.

Мальхотра отметила, что при сильном желании съесть что-нибудь сладкое, можно заменить шоколад или конфеты на фрукты или сухофрукты, например, сушеный абрикос, изюм или финик. В случае, если устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве, а лучше всего только по праздникам и особым случаям.

Фото: Pixabay