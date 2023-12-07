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Диетолог рассказала об особенностях мандаринов

7 декабря 2023 10:37
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Диетолог рассказала об особенностях мандаринов

Начало зимы дает официальный старт главному новогоднему фрукту - мандаринам. Народная любовь к ним настолько велика, что некоторые готовы есть этот фрукт килограммами, а порой - и за один подход. Однако не стоит забывать, что помимо пользы, которой несомненно этот фрукт обладает, мандарины способны вызвать не самую приятную реакцию организма. Как и с чем употреблять мандарины, рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.


Как и все цитрусовые, мандарины имеют большие запасы витамина С. Так на 100 грамм плода приходится до 40% от суточной дозы аскорбиновой кислоты. Мандарины - это также ценный источник витаминов группы А (в 100 граммах до 15% от суточной дозы), витаминов группы В (В1, В2, В4, фолиевая кислота), а также калия, магния и кальция. В кожуре мандаринов содержится большое количество эфирных масел, которые широко применяются в косметологии и ароматерапии. Нельзя не отметить наличие в нем полезной клетчатки, которая благоприятно влияет на процесс пищеварения. Как правильно употреблять мандарины, чтобы получить максимальную пользу от этого фрукта?

Мандарины относятся к аллергенным продуктам, поэтому лучше ограничить их потребление до четырех-пяти штук в день. Желательно есть мандарины в утреннее и дневное время - до 15 часов дня. Вечерний прием цитрусовых может спровоцировать изжогу и даже расстройство кишечника. Любые фрукты, а цитрусовые в особенности, рекомендуется употреблять как отдельный прием пищи, не смешивая с другими продуктами. Лучше - не ранее 1,5-2 часов после завтрака или обеда.

Все цитрусовые, включая мандарины, плохо сочетаются с рядом продуктов. Так стоит разносить время приема цитрусовых и молока (сочетание молочного белка казеина и органических фруктовых кислот может спровоцировать повышенное газообразование) и животных белков - все мясные и рыбные блюда требуют большего времени для процесса переваривания в желудке, чем фрукты. Совмещение мяса и мандаринов может способствовать запуску гнилостных процессов в кишечнике. Лучше не совмещать мандарины и алкогольные напитки  - алкоголь повышает проницаемость сосудистой стенки и может спровоцировать аллергические реакции.

При этом мандарины можно употреблять с кисломолочными продуктами (творог, сметана, сыры (особенно молодые и мягкие), с некрахмалистыми овощами в салатах в качестве украшения или для добавления легкой фруктовой нотки, а также с зеленью.

Помните, что все цитрусовые, и мандарины в том числе, не рекомендованы для людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ: гастрит, панкреатит, гепатит, а также почечные заболевания. За счет обилия органических природных кислот цитрусовые могут вызывать обострение у людей с такими воспалительными процессами. Также важно знать, что цитрусовые сочетаются далеко не со всеми лекарственными препаратами.

Фото: pxhere.com

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