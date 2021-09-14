Диетолог рассказала о типах питания для каждой группы крови

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Согласно теории американского натуропата Питера Д'Адамо, существует взаимосвязь между питанием и группой крови, на сегодняшний день эту идею признали большинство диетологов. Об основных принципах теории Д'Адамо «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

По мнению ученого, людям с первой группой крови (она самая распространенная, и ею обладают около 40% населения Земли) ближе мясная диета, которая предполагает наличие белка. Также подходит употребление рыбы и птицы с ограничением углеводов, зерновых и бобовых.

«Людей со второй группой крови автор называет земледельцами. Ее обладателями являются примерно 39% населения земли. Соответственно, в их рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые, зерновые без глютена. А вот мясо, молочные и кисломолочные продукты, кофе и алкоголь следует ограничить», — рассказала диетолог.

Представители третьей группы крови — «кочевники», которые населяют около 15% населения Земли, добавляет Румянцева.

Автор теории рекомендует им питаться преимущественно овощами, фруктами, молочными и кисломолочнымиПри эт продуктами, любым видом мяса, кроме курицы. Морепродукты, томаты, изделия из пшеничной муки рекомендуется исключить.

«Четвертая группа крови считается самой молодой в эволюции: на нее приходится лишь 6% населения. Она образована слиянием генов второй и третьей групп, наследуя их черты. По мнению автора, ее обладатели практически всеядны. Им подходит мясо (кроме красного), рыба, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Рекомендуемые к исключению продукты: говядина, кукуруза, фасоль, алкогольные напитки», — поделилась специалист.

При этом Румянцева отметила, что ориентироваться только на группу крови в плане выбора типа питания не стоит, так как теория Д'Адамо не имеет научной доказательной базы. У каждого человека индивидуальны факторы, которые необходимо учитывать при составлении рациона.