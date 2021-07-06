Диетолог рассказала о пользе употребления арбузов

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Диетолог Ольга Капийчук рассказала о положительных свойствах арбузов и их пользе для пищеварения.

Как пояснила специалист в эфире «Радио 1» в понедельник, 5 июля, арбуз помогает утолить жажду, поскольку на 90% состоит из воды. Помимо этого, в нем содержится растительная клетчатка, оказывающая благотворное влияние на пищеварение, а также железо, магний и аскорбиновая кислота.

Помимо этого, арбуз имеет антиоксидантные свойства и является мочегонным средством, пишет «Правда.Ру».

Диетолог отметила, что арбуз является источником углеводов, поэтому обеспечивает человека необходимым количеством энергии. Между тем людям с диабетом и заболеваниями почек следует отказаться от употребления арбуза.

Специалист также призвала не покупать арбузы раньше августа. Она отметила, что те, кто выращивает арбузы для продажи, часто используют «ускорители», чтобы плоды быстрее созревали, а это не очень полезно для организма человека.

1 июля диетолог-нутрициолог Инна Кононенко назвала плюсы и минусы арбузной диеты. В частности, устраивать разгрузочный день, в который рацион питания будет составлять только арбуз, специалист посоветовала не чаще одного раза в неделю. Она напомнила, что фрукты и ягоды стоит есть в первой половине дня до 15 часов, сообщают "Известия".

Фото: pixabay.com