Диетолог рассказала, какая ягода поможет предотвратить депрессию

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Клубника содержит биологически активные соединения, которые положительно влияют на нервную систему и служат для профилактики ряда заболеваний. Об этом 14 июня сообщила врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова, пишут "Известия".

Так, по словам эксперта, эта ягода богата антоцианами, способными защищать клетки от повреждения.

«Они эффективны против хронических заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца», — сказала Залетова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Помимо этого, клубника содержит витамина C и много полезной для здоровья фолиевой кислоты, добавила врач.

«Клубника является одним из самых богатых природных источников фолиевой кислоты и проявляет чрезвычайно высокую антиоксидантную активность. В ряде исследований показано положительное влияние потребления клубники на чувствительность к инсулину. Также она содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К», — отметила Залетова.

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