Диетолог рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

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Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 1 августа, специалист отметил, что допустимое количество арбуза в рационе зависит от его качества — в частности, от содержания нитритов и других вредных веществ. Если арбуз хороший и безопасный, без вредных примесей, то в день можно съедать в среднем около 500 г.

Учитывая водянистую структуру ягоды, безопасной нормой считается 400–500 г фруктов и ягод в день. При этом уточняется, что одна долька арбуза весит примерно 150 г, а значит, безопасная суточная порция — это 3–4 крупные дольки.

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