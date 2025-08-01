Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист отметил, что в среднем человеку рекомендуется съедать не более 400–500 г арбуза в день.
Диетолог рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
Они оборудованы крышей, дверцами, а также отсеком для сбора крупногабаритных отходов. 
Новые контейнерные площадки закрытого типа устанавливают в  центральных районах Самары
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
Работы были сложными: иномарка оказалась полностью зажата под тягачом.
Спасатели работали на месте ДТП в Чапаевске
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.
Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР
Мальчик был под присмотром бабушки и дедушки в китайском городе Ханчжоу. Они увидели, что внук спит, и решили ненадолго отойти за продуктами.
В китайском городе трехлетний малыш упал с 18-го этажа и выжил
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 8 лицам путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.
В Самаре завершено расследование по делу экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы, обвиняемого в получении взяток
Егор Ковальчук отметил активное взаимодействие двух регионов – Самарской области и ЛНР.
Вячеслав Федорищев и Егор Ковальчук обсудили развитие промышленности в ЛНР
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

1 августа 2025 22:12
164
Специалист отметил, что в среднем человеку рекомендуется съедать не более 400–500 г арбуза в день.

Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 1 августа, специалист отметил, что допустимое количество арбуза в рационе зависит от его качества — в частности, от содержания нитритов и других вредных веществ. Если арбуз хороший и безопасный, без вредных примесей, то в день можно съедать в среднем около 500 г.

Учитывая водянистую структуру ягоды, безопасной нормой считается 400–500 г фруктов и ягод в день. При этом уточняется, что одна долька арбуза весит примерно 150 г, а значит, безопасная суточная порция — это 3–4 крупные дольки.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.
01 августа 2025, 18:22
Регина Воробьева и Андрей Орлов посетили отделение Самарской больницы им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники СВО
 В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации. Здравоохранение
310
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов.
01 августа 2025, 17:25
️Около 130 жителей и гостей региона в Струковском саду приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи
Участники акции на практике освоили жизненно важные навыки под чутким руководством опытных специалистов. Общество
206
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
01 августа 2025, 17:10
Жителей Нефтегорского и Сергиевского районов приглашают узнать свой ВИЧ-статус в мобильном пункте
Здесь можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут. Здравоохранение
178
В центре внимания
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
1 августа 2025  20:52
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
146
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.
1 августа 2025  19:53
Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР
174
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа.
1 августа 2025  13:43
Благоустройство стрелки рек Волга и Самара планируется разделить на три этапа
232
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
1 августа 2025  13:38
Жителям Железнодорожного и Октябрьского районов Самары объяснили, почему нет горячей воды
257
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
1 августа 2025  13:33
Максим Астапов назначен на должность руководителя Департамента градостроительства Самары
438
Весь список