Диетолог рассказал, как быстро похудеть после праздников

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Несколько набранных после Нового года килограммов — беда многих россиян. Как быстро и комфортно вывести отложения оливье из организма, Лайфу рассказала Маргарита Королёва — врач-диетолог и кандидат медицинских наук, передает Лайф.

— Конечно, овощи, больше клетчатки, овощи на пару должны быть в приоритете. Минимум 50% рациона, 500–700 граммов овощей. Они не только создают условия для поддержания иммунитета, но и обеспечивают хорошую детоксикацию, то есть выведение тех продуктов, которые накопились в организме как результат злоупотребления большого количества сладкого и жирного, — посоветовала диетолог.

Она также настоятельно рекомендовала включить в рацион витаминные добавки и употреблять побольше белков натурального происхождения — неважно, растительного или животного.

— Также витаминно-минеральный комплекс необходимо добавлять к питанию для того, чтобы пополнить ресурс всем необходимым. Должны быть источники белка, натуральные продукты животного, растительного происхождения: бобовые, мясо курицы, птицы, рыбы. Два-три раза в неделю мясо красное, для людей 45 плюс — один раз в десять дней или в неделю, — рассказала диетолог.

Особо важно отказаться от соли. Она задерживает влагу. Также следует пить побольше воды, дабы организм побыстрее избавился от лишних веществ.

— Быстрому похудению и хорошему результату способствует ограничение соли, а лучше исключить на первые две недели не только соль, но и гиперсолёные продукты: маринованные огурцы, помидоры, грибы, солёную и квашеную капусту, солёную рыбу. Воды нужно пить много, потому что основная избыточная набранная масса тела обусловлена задержкой жидкости. И если мы уберём соль и будем пить достаточное количество жидкости, то более половины набранного мы потеряем, вы сразу почувствуете результат, — поделилась советом Королёва.

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