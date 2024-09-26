Диетолог призвала отказаться от покупных пельменей в пользу домашних

200

Диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, д.м.н. Анна Гончарова рассказала, как не отравиться пельменями из магазина.

В беседе с Pravda.Ru в среду, 25 сентября, специалист посоветовала во избежание отравления пельменями поддерживать иммунитет полноценным питанием, а также не допускать заболевания органов пищеварения.

По ее словам, условно-патогенная микрофлора в пельменях не вызовет серьезных проблем, однако возможное наличие в них сальмонеллы или хеликобактера требуют достаточно серьезной термической обработки, которая проводится не всегда.

Гончарова посоветовала отказаться от употребления магазинных пельменей из-за их непредсказуемого состава в пользу домашних, пишут "Известия".

24 сентября доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Дмитрий Быстров в беседе с RT призвал давать детям полуфабрикаты не чаще одного-двух раз в неделю. Их можно включать в детское меню только как дополнение к сбалансированному рациону. Он посоветовал выбирать продукты с минимальным содержанием добавок и без искусственных консервантов, сообщает 360.ru.