Диетолог предупредила об опасности переедания фруктов

105

Человек может получить с фруктами и ягодами витамин С, фолиевую кислоту, бета-каротин, калий, однако их переедание может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог клиники «К+31», пишут "Известия".

Она уточнила, что по рекомендации ВОЗ в дневном рационе должно быть не менее 400 г некрахмалистых овощей и фруктов.

«На долю фруктов приходится две порции, каждая примерно по 100 г. То есть одно яблоко или апельсин, или веточка винограда весом в 200 г или один банан среднего размера», — рассказала она в беседе с Lenta.Ru.

Врач подчеркнула, что фрукты и ягоды, выращенные промышленным способом, содержат в пять раз больше сахаров по сравнению с плодами, которые выращивали 30 лет назад, и это необходимо учитывать.

Если заменять сахар фруктами и сухофруктами, то легко перебрать с нормой фруктозы и съесть достаточно много простых сахаров. Если извлечь максимальную пользу из фруктов и ягод, то в рацион следует включать больше дикорастущих ягод (земляника, брусника, клюква, все виды рябины, боярышник, ежевика, калина, терн и так далее), а промышленные сорта употреблять ограниченно — 200 г в день, рекомендовала эксперт.

Фото: freepik.com