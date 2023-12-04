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Если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов, и никакого вреда для здоровья не будет.
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Диетолог: польза раннего завтрака — всего лишь миф

4 декабря 2023 20:48
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Если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов, и никакого вреда для здоровья не будет.

Польза раннего завтрака — всего лишь миф: если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов, и никакого вреда для здоровья не будет. Об этом заявила 4 декабря врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, пишут "Известия".

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускаются метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Тихомирова отметила, что как раз наоборот: если человек, который не привык завтракать по утрам, неожиданно решит съесть большой объем еды, он может после этого испытать вялость и сонливость, хотя для другого это может быть нормой.

При этом врач обратила внимание на группу людей, которым не рекомендовано пропускать утренний прием пищи. Это пациенты, которые соблюдают лечебный режим питания для восстановления функций пищеварительной системы, например при хронических гастритах, язвах и т.п.

«Для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — заключила Тихомирова.

Теги: Медицина

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