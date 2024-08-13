Диетолог Нурия Дианова рассказала о плюсах картофеля

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Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова развенчала во вторник, 13 августа, мифы о картофеле и рассказала о его плюсах, пишут "Известия".

«Картофель — крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка: 2 г на 100 г продукта. И среднее количество углеводов: порядка 16-17 г. Также в картофеле магния хорошее содержание, железа, витамина B1 и ниацина, который оказывает сильное влияние на нервную систему», — сказала эксперт в беседе с «Радио 1».

Дианова отметила, что картофель считается средним продуктом по калорийности, потому что в нем 77 килокалорий на массу продукта.

Кроме того, в этом овоще высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы.

«Но если есть заболевание почек, то калий для них вреден. Витамин В1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», — рассказала специалист.

По словам диетолога, если сравнивать картофель и хлеб, то первый продукт в некоторых моментах даже лучше.

«Если в хлебе углеводов 40–60 г на 100, то в картошке всего лишь 16–17 г. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом. Для работы мозга», — уточнила она.

По мнению диетолога, картофель также лучше белого риса, так как в нем много клетчатки и магния. Она добавила, что картофель полезен, если он запечен или сварен.

«Картофель, жаренный на масле или толченый в пюре, значительно повышает гликемический индекс, потому что там больше продуктов гликации, а это влияет на скорое старение», — поделилась эксперт.

Она добавила, что ничего плохого в картофеле нет, если употреблять его в умеренном количестве.

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