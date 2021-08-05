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Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

5 августа 2021 13:23
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Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

Американский диетолог Саманта Кэссетти рассказала, что грецкие орехи — это продукт, который помогает улучшить качество сна.

Как пояснила специалист в комментарии сайту wellandgood.com, если включить в свой рацион грецкие орехи, то это сделает сон крепче и поможет лучше высыпаться. Она пояснила, что дело в особом составе этих орехов. Так, в них содержится аминокислота триптофан, необходимая организму для выработки серотонина и мелатонина — гормонов, которые важны для регуляции сна.

Помимо этого в грецких орехах присутствует сам мелатонин и магний, способствующий более глубокому сну, пишет НСН. Также в них содержатся омега-3 жирные кислоты, белки, клетчатка и антиоксиданты, что в целом благотворно влияет на организм человека, пишут "Известия".

Таким образом, благодаря сразу нескольким соединениям грецкие орехи помогают регулировать качество сна. В день, по мнению Кэссетти, необходимо съедать от 7 до 14 грецких орехов.

Диетолог также призвала заменить грецкими орехами несколько менее здоровых перекусов, пишет телеканал «Звезда».

Фото: pixabay.com

Теги: диета диетолог здоровое питание сон

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