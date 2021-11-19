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«Диалог» разработал навык для «Алисы» — голосового помощника «Яндекс». С ним можно отправлять голосовые обращения к органам исполнительной власти напрямую в «Инцидент Менеджмент».

После фразы «Алиса, запусти навык “Инцидент Менеджмент”» голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес инцидента и поинтересуется о желании получить обратную связь. Ответ придет на почту, которая привязана к вашему Yandex ID.

Технически «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текст и направляет в «Инцидент Менеджмент».

Запустить навык можно везде, куда интегрирована «Алиса»: в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».

Навык работает во всех регионах России, кроме Москвы. «Надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой для людей возможности коммуникации с властью», — сказал гендиректор «Диалога» Алексей Гореславский.



В видео протестировали «Алису» специально для вас!