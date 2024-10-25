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«Диалог» и ЦУР помогут муниципалитетам выстраивать коммуникацию с жителями ПФО

25 октября 2024 14:16
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В числе важных задач, стоящих перед регионами – создание Муниципальных центров управления (МЦУ).

24 октября 2024 года в Пензе начал работу окружной семинар АНО «Диалог Регионы» для представителей всех 14 регионов ПФО. Госслужащие, курирующие внутреннюю и информационную политику, совместно с руководителями Центров управления регионами (ЦУР) обсудят актуальные вопросы интернет-коммуникаций органов власти с жителями, лучшие практики регионов.

С приветственным словом к участникам семинара обратился заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Буренков. «Развитие эффективной коммуникации власти и жителей помогает нам не только выявлять проблемные вопросы на территориях и решать их, но и позволяет сохранять доверие к органам власти, повышать уровень социального самочувствия», – отметил замполпреда.

В числе важных задач, стоящих перед регионами – создание Муниципальных центров управления (МЦУ).

«Значительная концентрация людей на ограниченной территории и высокие ожидания жителей серьезно повышают требования к работе власти. При этом перечень вопросов, которые должны находиться в центре внимания органов МСУ, очень широк. Здесь востребованы новые нестандартные инструменты работы с людьми», – подчеркнул Игорь Буренков.

Как отметил первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» – головной организации ЦУР – Кирилл Истомин, сделать коммуникацию жителей и представителей власти эффективнее поможет развитие Муниципальных центров управления по методологии ЦУР.

«В ходе заседания Совета при Президенте по развитию местного самоуправления Владимир Путин рекомендовал рассмотреть возможность масштабирования опыта ЦУР на муниципальный уровень. Для нас это очень высокая оценка. Мы также видим большую заинтересованность муниципальных глав в создании таких Центров. Среди основных задач МЦУ – повышение качества диалога жителей и представителей власти, а также создание комплексной аналитики для управленцев на основе запросов населения. Цифровые инструменты МЦУ станут поддержкой местных глав в принятии решений по развитию территорий», – отметил Кирилл Истомин.

Только за 2024 год Центры управления регионами ПФО обработали более 1,5 млн инцидентов в соцсетях, что на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из наиболее эффективных форматов диалога власти и жителей в соцсетях являются прямые эфиры. В этом году ЦУР провели более 2 тыс. прямых линий с участием органов исполнительной власти и местного самоуправления в социальных сетях.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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