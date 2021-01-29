Деятельность 161 объекта приостановлена в 2020 году самарскими приставами

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За нарушение требований законодательства Российской Федерации в 2020 году судебными приставами приостановлена деятельность 161 организации.

В 2020 году судебными приставами региона было возбуждено 153 исполнительных производства об административном приостановлении деятельности. Чаще всего причиной приостановления деятельности является нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора, а также требований законодательства, связанных с привлечением к трудовой деятельности мигрантов.

Всего за 12 месяцев прошлого года приостановлена работа 161 опасного объекта, в том числе деятельность 11 организаций, которые продолжали функционировать несмотря на запреты, принятые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Судебные приставы-исполнители приостанавливают деятельность только тех организаций, которые несут угрозу безопасности жизнедеятельности людей.