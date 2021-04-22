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Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

22 апреля 2021 10:33
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Девять участников из Самарской области вышли в полуфинал конкурса Лидеры интернет-коммуникаций»

Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» подвели итоги дистанционного этапа – 561 участник получил приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале конкурса, который проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Дистанционный этап конкурса состоял из двух тестирований – теста профессиональных знаний и теста потенциала. Также эксперты оценивали проекты конкурсантов по нескольким критериям: релевантность тематике конкурса, уровень профессиональной подготовки участника, качество проекта и его социальная значимость.

В итоге для участия в очном этапе был отобран 561 конкурсант из 13,4 тыс. человек, подавших заявки на конкурс. При этом 9 из них представляют Самарскую область.

«В полуфинал приглашены участники из 8 федеральных округов России. Интересно, что примерно треть участников – 161 человек или 28,7% – работают не на руководящих должностях. Тот факт, что на рядовых позициях в digital заняты настолько сильные специалисты, говорит о большом кадровом потенциале этой индустрии», – прокомментировал итоги генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог-Регионы» Юлия Аблец поблагодарила всех участников конкурса, отметив их высокие результаты и карьерные перспективы.

«На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения. А программа обучения, которую мы для них готовим, поможет им справиться с этими вызовами. С лучшими участниками дистанционного этапа мы встретимся уже в середине мая в Москве», – сказала Юлия Аблец.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

 

Теги: В центре внимания интернет коммуникации конкурс лидер самарская область

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