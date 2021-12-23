«Детский телефон доверия 8-800-2000-122»: психологическая помощь по телефону детям, подросткам и их родителям

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С 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализуется Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-2000-122», направленный на оказание экстренной психологической помощи по телефону детям, подросткам и их родителям.



Основные принципы работы Детского телефона доверия:

Бесплатность - звонок любой продолжительности на Детский телефон доверия 8-800-2000-122 абсолютно бесплатный с любого мобильного или стационарного телефона.



Анонимность - общение с консультантом (психологом) Детского телефона доверия полностью анонимно: отсутствует определитель номера, можно представиться вымышленным именем. Консультанты Детского телефона доверия также работают под псевдонимами.



Доступность - действует на всей территории России, позвонить можно из любой точки страны с любого телефона.



Конфиденциальность - содержание разговора останется тайной. Никакая информация об обратившемся за помощью на Детский телефон доверия, а так же о тематике его обращения не раскрывается.



Профессионализм - на Детском телефоне доверия работают только квалифицированные психологи, прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты.