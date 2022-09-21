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«Детский КВН»: самарские команды вновь в телевизионном проекте

21 сентября 2022 15:53
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В Анапе завершился XI Международный фестиваль детских команд КВН.

В Анапе завершился XI Международный фестиваль детских команд КВН. В нем приняли участие 1 400 юниоров, представляющих 145 команд из 54 субъектов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Луганской и Донецкой народных республик.

В состав региональной делегации вошли 6 команд из разных дивизионов Системы юниор лиг Самарской области. В рамках фестиваля юные КВНщики стали участниками образовательной, конкурсной и развлекательной программ. В течение недели юмористы обменивались опытом и совершенствовали свои скилы.

По итогам гала-концерта – главного события фестиваля 3 место заняла команда «Перспективочка», на 2 месте оказались «Молодые люди» из Воронежской области, а на 1 – ребята «Бохан» из Бохан Иркутской области. Гран-при взяла команда КВН «Дети гор» из Махачкалы, Республика Дагестан.

Также по итогам международного фестиваля самарские команды «Перспективочка» из гимназии «Перспектива» и «Спутник» из одноименного лицея примут участие в новом сезоне телевизионного проекта «Детский КВН».

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